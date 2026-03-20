DEICHMANN presenta las sneakers que marcarán la primavera-verano 2026

DEICHMANN Calzados, filial del grupo alemán DEICHMANN SE, el principal minorista de calzado de Europa, presenta su nueva colección de sneakers para mujer primavera-verano ‘26, consolidando este calzado como pieza clave del armario urbano. La propuesta combina tendencia, comodidad y versatilidad, adaptándose a todos los estilos y momentos del día.

Sneakers para cada momento del día

Con la llegada de la nueva temporada, las sneakers se posicionan como el aliado imprescindible del día a la noche. La colección combina líneas depuradas y siluetas minimalistas con modelos deportivos de volúmenes actuales, ofreciendo variedad y un enfoque contemporáneo que se adapta a distintos gustos y estilos de vida.

Tonos, acabados y estampados que marcan tendencia

Entre las novedades destacan los acabados metalizados y plateados, que aportan un aire futurista y luminoso, ideales para elevar looks neutros o añadir contraste a estilismos desenfadados. También sobresale la sneaker con cordones en vibrante rosa, un guiño cromático fresco y primaveral.

Pero sin duda, el gran protagonista de la temporada es el total animal print, que combina audacia y sofisticación, confirmando que los estampados salvajes siguen reinando en el universo sneaker.

Versatilidad y diseño para todos los estilos

La colección se completa con una amplia selección de tonos blancos y neutros, pensados para quienes buscan opciones atemporales y versátiles sin renunciar al diseño. Desde modelos de inspiración deportiva hasta sneakers con suelas track robustas, la propuesta incorpora texturas y detalles de tendencia, como animal print o suelas de goma, que suman personalidad a cualquier conjunto.

Con esta colección, DEICHMANN demuestra que, en primavera-verano ‘26, las sneakers no solo completan un look, sino que lo definen, convirtiéndose en la pieza central del armario urbano.