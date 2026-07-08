Iberia actualiza los menús de largo radio con los platos mejor valorados por sus clientes

miércoles 08 de julio de 2026 , 10:15h

Iberia acaba de actualizar su oferta gastronómica en los vuelos de largo radio con salida desde Madrid. La nueva propuesta reúne algunas de las elaboraciones mejor valoradas por los clientes durante los últimos años, con el objetivo de seguir ofreciendo una experiencia culinaria variada, equilibrada y adaptada a las preferencias de los pasajeros.

Business: vuelven algunos de los platos favoritos de los clientes

Los clientes que viajen en cabina Business podrán disfrutar de una selección de recetas que han destacado por su excelente acogida. Entre los nuevos entrantes se incorpora el tartar de salmón con aguacate, encurtidos, rábano y bayas sobre crema de rábano picante, una propuesta fresca y llena de contrastes.

Como plato principal, destaca el solomillo de ternera a la plancha, cocinado en su jugo y acompañado de gratén de patatas y verduras, una receta que combina tradición y sabor.

La experiencia gastronómica se completa con una tartaleta de chocolate con praliné y avellana, que pone el broche dulce al menú.

Turista Premium recupera una de sus recetas más demandadas

En Turista Premium regresa una de las elaboraciones con mayor aceptación entre los pasajeros: las carrilleras de ternera estofadas, servidas con zanahoria glaseada, brocolini y muselina de alubias blancas. Un plato que vuelve a incorporarse a la oferta tras el éxito obtenido en etapas anteriores.

Más variedad en Turista

La nueva carta de Turista apuesta por una mayor rotación de platos para ofrecer una experiencia diferente a lo largo del año. Los clientes podrán elegir entre una hamburguesa de ternera con mantequilla Café de París, acompañada de guisantes, judías salteadas y muselina de patata, o unas albóndigas en salsa romesco con pimientos de Padrón y patata gratinada.

Estas propuestas se alternarán con otras en las que el pollo será el protagonista, con el objetivo de ampliar la variedad de recetas disponibles y ofrecer opciones adaptadas a diferentes preferencias gastronómicas.

Una experiencia gastronómica en constante evolución

La renovación de los menús forma parte del compromiso de Iberia por seguir mejorando la experiencia de viaje a través de una propuesta gastronómica de calidad. La selección de recetas combina ingredientes cuidadosamente escogidos con elaboraciones equilibradas y sabores que han demostrado ser los favoritos de los clientes, reforzando el papel de la gastronomía como uno de los elementos diferenciales de la experiencia a bordo.

Nuevas opciones en las salas VIP

A la renovación de los menús se suman nuevas propuestas dulces para la temporada estival en las Premium Lounges del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tanto la Sala Dalí como la Veláquez ofrecen hasta el 15 de septiembre una cuidada selección de mini helados Magnum.

Además, la Sala Velázquez contará con una experiencia premium adicional. Todos los viernes, sábados y domingos del verano, hasta el 13 de septiembre, los clientes podrán disfrutar de los productos de un carrito de helados tradicional durante la espera de su vuelo.