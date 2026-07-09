Lila Downs recibirá el Premio La Mar de Músicas

jueves 09 de julio de 2026 , 08:00h

La cantante mexicana Lila Downs protagonizará el próximo 20 de julio uno de los momentos más emocionantes de la 31ª edición de La Mar de Músicas con la recepción del Premio La Mar de Músicas 2026, el máximo reconocimiento que concede el festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena (España), a artistas cuya trayectoria ha contribuido a acercar culturas a través de la música.

Para celebrar esta distinción, la artista ha querido convertir su concierto en una ocasión irrepetible y ha elegido compartir escenario con tres músicos a los que admira profundamente: la portuguesa Carminho, la mexicana Silvana Estrada y el andaluz El Nieto Manuel.

Será una velada concebida expresamente para esta ocasión, en la que confluirán algunas de las voces más personales de la música iberoamericana actual. Carminho, considerada una de las grandes renovadoras del fado portugués, ha sabido proyectar este género hacia nuevas generaciones sin perder su esencia. Silvana Estrada se ha consolidado como una de las compositoras más singulares de la nueva canción latinoamericana gracias a una obra de enorme sensibilidad, mientras que El Nieto Manuel representa una de las propuestas emergentes más interesantes de la creación musical andaluza. Su proyecto de autor combina voz e instrumentos como la guitarra, el piano o la trompeta para construir canciones de acompañamiento minimalista y una intensa carga emocional. Sus composiciones beben de la raíz andaluza y dialogan con influencias que van desde el jazz hasta el flamenco de tradición popular, siempre desde una mirada íntima, contemporánea y profundamente honesta.

Con este premio, Lila Downs pasa a formar parte de un selecto palmarés integrado por algunos de los grandes nombres de la música internacional que han sido distinguidos anteriormente por La Mar de Músicas: Oumou Sangaré, Susana Baca, Omara Portuondo, Gino Paoli, Cheikh Lô, Pablo Milanés, Totó la Momposina, Salif Keita, Jorge Drexler, Youssou N'Dour, Rubén Blades, Eliades Ochoa y Toquinho. Un reconocimiento que, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los galardones más prestigiosos dedicados a las músicas del mundo en España.

Ganadora de un Grammy Awards y de seis Latin Grammy Awards, Lila Downs acaba de ser distinguida con el Premio a la Excelencia Musical 2026 de la Academia Latina de la Grabación, uno de los mayores reconocimientos honoríficos que concede la institución a artistas cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en la música latina. Su carrera ha sabido unir las tradiciones indígenas mexicanas, la música popular, el jazz, el blues y los sonidos latinoamericanos en una propuesta artística única. Su compromiso con la diversidad cultural, la defensa de las lenguas originarias y los derechos de las mujeres la han convertido en una de las voces más influyentes y respetadas de la música contemporánea.

La entrega del Premio La Mar de Músicas será uno de los grandes momentos de una edición dedicada a Ecuador como país invitado y ofrecerá un concierto exclusivo que reunirá sobre un mismo escenario a cuatro artistas de enorme personalidad en una celebración de la diversidad, el mestizaje y el poder de la música para unir culturas. Una noche única, diseñada expresamente para Cartagena y para el público de La Mar de Músicas.