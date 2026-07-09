Renfe vuelve a ser el Tren Oficial del Festival de Mérida

jueves 09 de julio de 2026 , 08:30h

El 72º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida contará un año más con el apoyo de Renfe que se convierte un año más en ‘Tren Oficial’ del certamen.

El festival y la operadora ferroviaria han renovado el acuerdo de colaboración por el que ambas partes se comprometen a fomentar el tren como medio de transporte cómodo, seguro y sostenible para viajar a la capital extremeña desde ciudades como Madrid, Sevilla o Puertollano.

Así, los asistentes a los diferentes espectáculos podrán adquirir sus billetes de tren y sus entradas en un mismo paquete que resulta más económico que hacer las reservas por separado. Tanto la web de Renfe como la del Festival incluyen enlaces para realizar esta compra.

Por otra parte, Renfe promocionará el Festival a bordo de varios de sus trenes mediante la emisión de un vídeo y la tematización de los cabezales de los asientos. El Festival Internacional de Teatro Clásico, que se celebra en un enclave único como es el teatro romano de Mérida, así como en sus diferentes extensiones en otras localidades, se ha convertido en el evento cultural más prestigioso de Extremadura y en uno de los más importantes a nivel nacional e internacional. Renfe promueve y acerca la cultura a las personas a través de sus trenes.