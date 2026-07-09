ZENITH amplía su colección de relojes DEFY Extreme con dos nuevas ediciones

jueves 09 de julio de 2026 , 08:45h

La innovación técnica y la experimentación con materiales vuelven a marcar el rumbo de ZENITH con la presentación de dos nuevas incorporaciones a su colección DEFY Extreme: Ultraviolet y Lapis Lazuli II. Ambos modelos representan dos interpretaciones distintas de un mismo concepto: combinar la alta precisión mecánica con un diseño contemporáneo en el que la arquitectura del reloj adquiere tanto protagonismo como su movimiento.

El DEFY Extreme Ultraviolet destaca por su estética dominada por el color violeta, una referencia a la intensidad y energía de la luz ultravioleta que también simboliza la búsqueda de la máxima precisión. Su caja de titanio microgranallado de 45 milímetros alberga un movimiento esqueletizado que deja a la vista parte de su compleja mecánica, reforzando su imagen técnica y futurista.

Más allá de su diseño, el reloj incorpora el calibre El Primero 9004, un movimiento con doble escape que funciona a dos frecuencias diferentes: 5 Hz para la medición del tiempo convencional y 50 Hz para el cronógrafo, una configuración que permite medir intervalos de hasta una centésima de segundo, una de las grandes señas de identidad de la manufactura suiza.

La pieza se completa con un sistema de correas intercambiables que incluye un brazalete de titanio, una correa de caucho violeta y otra de velcro técnico, adaptándose tanto a un uso deportivo como cotidiano.

Por su parte, el DEFY Extreme Lapis Lazuli II apuesta por el contraste entre materiales de alta tecnología y elementos naturales. Fabricado en una edición limitada de 50 piezas, combina una caja de carbono forjado y titanio con contadores realizados en lapislázuli, una piedra semipreciosa cuyas vetas e inclusiones de pirita hacen que cada esfera sea única.

El resultado es un reloj de marcado carácter contemporáneo, donde las superficies oscuras del carbono resaltan la intensidad del azul natural de la piedra. En su interior vuelve a latir el calibre El Primero 9004, capaz de ofrecer la misma precisión de centésimas de segundo gracias a su arquitectura de doble escape.

Con estas dos nuevas referencias, ZENITH continúa explorando el equilibrio entre innovación, rendimiento y diseño, reinterpretando una de sus colecciones más técnicas mediante el uso de materiales avanzados, acabados contemporáneos y uno de los cronógrafos mecánicos más precisos de la relojería actual.