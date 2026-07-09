Pertenecer, exposición de Sylvia Fernández

jueves 09 de julio de 2026 , 08:15h

CRISIS se complace en presentar Pertenecer, la más reciente exposición individual de la artista peruana Sylvia Fernández.

La muestra, que se inauguró el miércoles 8 de julio a las 7 p.m., reúne un nuevo cuerpo de obra pictórica que profundiza la investigación visual que la artista ha venido desarrollando en los últimos años.

Pertenecer, o quizás PerteneSer, parte de una pregunta íntima y se convierte en territorio de múltiples lecturas: ¿a qué y a quién pertenecemos? ¿A un lugar, a un cuerpo, a una memoria, a una luz?

En esta exposición, Fernández despliega una pintura que opera desde la sensación antes que desde la planificación, dejando que la imagen emerja como reconocimiento de algo que no tiene forma pero sí sentido.

El trabajo de Fernández ha trazado desde sus series anteriores, Conversaciones con Carmen y Volvamos, una relación constante entre el cuerpo y la naturaleza. En Pertenecer, esa relación se vuelve más explícita y más íntima: la naturaleza funciona como puente, como símbolo y como poesía, disparando recuerdos y emociones que la artista traduce en pinceladas que evocan microorganismos en expansión, mapas internos, el paso del día a la noche. El tiempo, la paleta, el gesto: todo opera como brújula.

La muestra propone la pertenencia como una experiencia múltiple y cambiante. El cuerpo femenino aparece como un territorio de descubrimiento, desde lo celular hasta las extremidades que conservan memoria. La experiencia de vivir en el extranjero como espacio de no-pertenencia productiva. La mente como lugar donde el imaginario se resuelve sin restricciones. Y la pintura se afirma como el espacio en el que lo invisible adquiere forma y donde lo realista, lo abstracto y lo surrealista conviven sin necesidad de resolverse entre sí. En Pertenecer, estas dimensiones no se suceden: coexisten y dialogan, revelando la pertenencia como un proceso continuo de transformación.