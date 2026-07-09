VOLRE revoluciona el turismo de lujo: la exclusividad ya no depende del precio

jueves 09 de julio de 2026 , 09:15h

El turismo de lujo atraviesa un momento de transformación. Durante años, la exclusividad ha estado ligada a presupuestos cada vez más elevados y a modelos de intermediación que apenas han evolucionado. Sin embargo, el viajero premium actual demanda algo distinto: autenticidad, inmersión cultural, flexibilidad y experiencias diseñadas a su medida. En este contexto surge VOLĀRE, una nueva agencia especializada en viajes premium que irrumpe con una propuesta destinada a cuestionar una de las reglas más asentadas del sector: que viajar mejor implica necesariamente pagar más.

Detrás del proyecto se encuentra Jesús Rodríguez, CEO y fundador de VOLĀRE, quien ha concebido este modelo a partir de una doble perspectiva: su experiencia como viajero y su profundo conocimiento de la industria turística tras haber sido fundador de Exoticca, una de las agencias de viajes de mayor crecimiento y proyección internacional surgidas en España en los últimos años. Tras analizar la evolución del turismo premium y el cambio en las prioridades del consumidor, Rodríguez identificó una oportunidad de mercado para replantear cómo se construye el valor dentro de un viaje de alta gama. El resultado es un proyecto basado en una innovación en el modelo de negocio que rompe con las estructuras tradicionales del sector y apuesta por una organización más eficiente, capaz de eliminar costes innecesarios y redistribuir el valor hacia el cliente.

La estrategia de VOLĀRE parte de una premisa empresarial: la excelencia no depende únicamente del presupuesto del viajero, sino de cómo se estructura el modelo de negocio. Por ello, la compañía ha desarrollado una propuesta basada en la optimización de la cadena de valor y la eficiencia operativa, concentrando la inversión en aquellos elementos que generan un impacto directo sobre la experiencia. El objetivo es sencillo: que una mayor parte del valor llegue al cliente y se traduzca en más personalización, más acceso al destino y un servicio de mayor calidad.

"Durante años el sector ha asociado el lujo al precio. Nosotros creemos que el lujo del futuro pasa por generar más valor, no necesariamente un mayor coste. La clave está en optimizar el modelo para que la inversión del cliente se traduzca en una experiencia más personalizada, más flexible y de mayor calidad", afirma Jesús Rodríguez, CEO y fundador de VOLĀRE.

Eficiencia operativa al servicio de la experiencia

Esta estrategia empresarial se materializa en una propuesta diferencial donde cada viaje incluye un guía privado de habla hispana, incluso para reservas de dos personas, una cuidada selección de hoteles de lujo, traslados privados desde el aeropuerto y la posibilidad de adaptar el itinerario diariamente según los intereses de cada viajero. Frente a los circuitos cerrados y las propuestas estandarizadas, VOLĀRE permite descubrir un destino sin prisas, modificar el recorrido cuando surge una oportunidad inesperada o dedicar más tiempo a aquellos lugares que despiertan un mayor interés. El resultado es una experiencia completamente personalizada, donde el servicio deja de responder a un itinerario prefijado para construirse alrededor de cada cliente.

Más allá del producto, la compañía plantea una transformación del propio mercado del turismo premium. Frente a modelos donde buena parte del coste continúa vinculada a estructuras de intermediación tradicionales, VOLĀRE apuesta por una redistribución del valor hacia la experiencia, demostrando que la competitividad en el segmento de alta gama pasa por optimizar recursos y ofrecer un mayor valor añadido, no únicamente por incrementar el precio del viaje.

El nuevo lujo responde a un nuevo viajero

La irrupción de VOLĀRE coincide con un momento de profunda transformación del turismo premium. El viajero actual valora la autenticidad, la inmersión cultural y la posibilidad de construir experiencias únicas por encima de los códigos tradicionales del lujo. En este escenario, la libertad, el tiempo y la personalización adquieren un peso cada vez mayor en la decisión de compra, impulsando una evolución del mercado hacia modelos más flexibles y centrados en las necesidades reales del cliente.

Con esta visión empresarial, VOLĀRE aspira a posicionarse como uno de los nuevos actores llamados a impulsar la transformación del turismo de alta gama. Su apuesta pasa por demostrar que la innovación en el sector no depende únicamente de incorporar nuevos destinos o servicios exclusivos, sino de replantear el propio modelo de negocio sobre el que se construye la experiencia. Una nueva forma de entender los viajes premium, donde el lujo deja de ser una cuestión de precio para convertirse en una cuestión de libertad: la libertad de descubrir un destino sin prisas, modificar el recorrido cuando surge una oportunidad inesperada y disfrutar de un servicio diseñado en torno a cada persona.