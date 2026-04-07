Koldo Chamorro · Cruz, rito y una España incómoda

martes 07 de abril de 2026 , 09:45h

El Santo Christo Ibérico

Koldo Chamorro

Una serie clave en la fotografía documental española.

Imágenes directas que sitúan la cruz en el centro de una narrativa visual intensa, donde tradición y símbolo se entrelazan.

Entre los años setenta y ochenta, Koldo Chamorro documenta un país en transformación, fijando un imaginario a punto de desaparecer. Su mirada, cercana a lo antropológico, recorre tanto el mundo rural como el urbano en los últimos años del franquismo.

En ‘El Santo Christo Ibérico’, la cruz se convierte en el eje central de una narrativa visual: un símbolo que atraviesa paisajes, cuerpos y rituales, revelando las contradicciones de una sociedad entre la modernidad y un paisaje aun profundamente ancestral.

Formado tras una beca Castellblanch que le permitió trabajar con figuras como Ansel Adams, Brassaï o Ernst Haas, Chamorro desarrolló una obra centrada en los ritos y símbolos españoles desde una perspectiva etnográfica.

Una pieza imprescindible para entender la identidad visual de España.