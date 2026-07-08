'Descorcha Canarias 2026' reúne a más de 600 amantes del vino

La iniciativa, desarrollada por AVIBO durante todos los sábados de junio, refuerza el interés creciente por el enoturismo y la cultura vitivinícola del archipiélago

La edición 2026 de “Descorcha Canarias” ha concluido con un balance muy positivo tras reunir a más de 600 personas en las distintas jornadas celebradas durante el mes de junio. La iniciativa, impulsada por la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias – Canary Wine, ha vuelto a acercar al público la singularidad de los vinos elaborados en el archipiélago a través de experiencias enoturísticas desarrolladas en bodegas de referencia.

El programa se celebró durante todos los sábados de junio y finalizó el pasado sábado 27 con una excelente acogida por parte de residentes y visitantes. A lo largo de las diferentes jornadas, los asistentes pudieron conocer de cerca el origen, el territorio, los paisajes vitivinícolas y los procesos de elaboración que definen la identidad de los Canary Wine.

En esta edición participaron ocho bodegas adscritas a la DOP Islas Canarias – Canary Wine, ubicadas en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura: Bodegas Viñátigo, Bodega Conatvs, Bodegas Viña Zanata, Bodegas El Sitio, Bodega Finca Escudero, Bodegas Linaje del Pago, Bodega El Lomo y Bodegas Ferrera.

Las actividades incluyeron visitas guiadas por viñedos y bodegas, catas comentadas por los propios elaboradores, maridajes con productos locales y propuestas culturales vinculadas al territorio. Una programación que permitió mostrar al público no solo la calidad y diversidad de los vinos amparados por la DOP, sino también el valor paisajístico, histórico y humano que hay detrás de cada botella.

Desde la DOP Islas Canarias – Canary Wine se valora de forma muy satisfactoria el desarrollo de esta nueva edición. “El éxito de Descorcha Canarias 2026 demuestra que el público valora cada vez más la autenticidad, el territorio y el esfuerzo que hay detrás de nuestros vinos. Haber reunido a más de 600 personas en torno a las bodegas de la DOP es un indicador muy claro del potencial del enoturismo como motor cultural, social y económico para Canarias”, señalan desde la organización.

La clausura de “Descorcha Canarias 2026” pone fin a un mes dedicado a la divulgación de la cultura del vino en Canarias, en el que la combinación de paisaje, tradición, producto local y excelencia enológica volvió a ser protagonista.

Con esta iniciativa, la DOP Islas Canarias – Canary Wine refuerza su compromiso con la promoción del patrimonio vitivinícola del archipiélago y con el impulso de actividades que acerquen a la sociedad la riqueza, diversidad y singularidad de los vinos elaborados en las islas.