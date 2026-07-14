Bruselas renueva su tradición cervecera con nuevos productores

martes 14 de julio de 2026 , 08:00h

La capital belga experimenta una transformación en su sector más tradicional gracias a una nueva generación de productores que conviven con los locales históricos.

La cultura de la cerveza en Bruselas, reconocida internacionalmente como parte de su identidad, vive un cambio de ritmo impulsado por el interés en la producción artesanal.

Este año, además, se celebra el décimo aniversario de la inscripción de la cultura cervecera belga en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, un reconocimiento que pone en valor tanto las tradiciones históricas como la capacidad de innovación del sector. Aunque clásicos históricos como la Cantillon Gueuze, mantienen su peso como símbolos de la ciudad, en la última década ha surgido un movimiento de jóvenes cerveceros que reinterpretan las recetas tradicionales.

Nuevos modelos de producción y espacios colaborativos

La periferia del centro y las zonas ribereñas del canal concentran gran parte de las nuevas iniciativas que buscan modernizar el patrimonio cervecero de la ciudad:

La Source Beer Co: Ubicada en el espacio BE-HERE de Laeken, esta pequeña fábrica destaca por un sistema de cinco cubas conectadas directamente a los grifos del mostrador, lo que permite el consumo directo desde el tanque de almacenamiento.

Brasserie de la Senne: Situada junto a Tour & Taxis, esta firma ha funcionado como uno de los motores del resurgimiento artesanal local con elaboraciones basadas en ingredientes naturales. Su espacio de producción incluye un área de degustación y organiza visitas técnicas para mostrar el proceso de elaboración.

CoHop: Este proyecto, inaugurado en 2022 en el Arsenal de Etterbeek, funciona como una cooperativa donde cuatro microcervecerías independientes comparten infraestructuras y maquinaria de producción por turnos, ofreciendo el resultado en un espacio con más de una veintena de surtidores.

El interés por la diversidad de estilos, desde las clásicas lambic y trapenses hasta las modernas IPA, ha consolidado una red de tiendas y cafés que funcionan como centros de divulgación.

Establecimientos de referencia

En Bruselas, algunos establecimientos se han convertido en auténticos puntos de encuentro para quienes desean descubrir la riqueza de la cultura cervecera belga más allá de las marcas más conocidas. Beer Mania, en el Barrio Europeo, reúne una amplia selección de referencias nacionales e internacionales, mientras que Le Barboteur, en Schaerbeek, invita a explorar ediciones limitadas y propuestas de pequeños productores con una mirada contemporánea.

Para quienes buscan una experiencia más ligada a la tradición, el emblemático Poechenellekelder, situado frente al Manneken-Pis, conserva el encanto de las tabernas históricas de la ciudad. Entre sus paredes, la cerveza deja de ser solo una bebida para convertirse en una forma de comprender la identidad y el carácter de Bruselas.

Esa misma conexión con el territorio se traslada a la gastronomía. En restaurantes históricos como In’t Spinnekopke, instalado en una antigua parada de postas del siglo XVIII, variedades como la gueuze o la lambic forman parte de recetas que han sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia. Así, la cerveza no solo acompaña la mesa: se integra en la cocina y completa una experiencia que resume la historia, la tradición y el espíritu de la ciudad.