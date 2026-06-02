Patti LuPone recibirá el Premio LUX DUCTOR

martes 02 de junio de 2026 , 08:45h

En el Teatro del Soho CaixaBank de la mano de Antonio Banderas

La gran dama de Broadway obtendrá el reconocimiento a su trayectoria el próximo 10 de junio tras ofrecer su concierto Songs from a Hat

Patti LuPone, considerada la máxima estrella de Broadway de todos los tiempos, será reconocida con el prestigioso Premio LUX DUCTOR (luz guía) en el Teatro del Soho CaixaBank el próximo 10 de junio.

LuPone comienza en Málaga su gira española para ofrecer su concierto Songs from a hat, una ocasión única para disfrutar en directo de una de las artistas más influyentes del teatro musical.

Al finalizar su actuación, el propio Antonio Banderas subirá al escenario para entregarle este galardón. Se trata de un reconocimiento exclusivo reservado a artistas excepcionales cuya obra ha iluminado las artes escénicas e inspirado a generaciones enteras a través de la excelencia, el coraje, la individualidad y la verdad artística.

Este premio se suma a los numerosos reconocimientos internacionales, entre los que destacan sus 3 Premios Tony y sus 2 Olivier.

Con una carrera impecable y convertida en un referente mundial, LuPone ha hecho historia en las tablas de Broadway y el West End, protagonizando títulos tan emblemáticos como Evita, Los Miserables, Sunset Boulevard, Sweeney Todd, Gypsy o Company. Antonio Banderas destaca que es un honor premiar su carrera: “Su voz, inteligencia, fuerza e ingenio la convierten en una figura única en la historia del teatro”.

El primer premio LUX DUCTOR lo recibió el bailarín argentino Julio Bocca, y ahora recae en la gran dama de la escena norteamericana, Patti LuPone.

Gira Patti LuPone

Málaga - 10 de junio - Teatro del Soho Caixabank

Barcelona - 12 de junio - Teatro Tívoli

Madrid - 15 de junio - Teatro Alcalá

Tenerife - 19 de junio - Parque de la Sortija (Pto de la Cruz)

Gran Canaria - 21 de junio - Auditorio Alfredo Krauss

Bilbao - 24 de junio - Teatro Arriaga