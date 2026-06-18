Descubre el verano de Hungría entre lagos y paisajes inolvidables

jueves 18 de junio de 2026 , 10:15h

No hace falta mar para hablar de verano en Hungría. Cuando llegan los meses más cálidos, la vida se traslada a las orillas de lagos y ríos donde los húngaros navegan, se bañan, practican deportes acuáticos o se reúnen para degustar las gastronomía típica del país al caer la tarde.

Desde Budapest hasta los lagos termales y naturales repartidos por el territorio, el país invita a descubrir su faceta más diferente, marcada por el contacto con la naturaleza, la vida al aire libre y el placer de bajar el ritmo durante el verano.

A las orillas del Danubio en Budapest

Aunque la capital húngara es conocida por su patrimonio histórico y sus baños termales, cuando suben las temperaturas muchos de sus habitantes buscan refugio junto a las orillas del Danubio y en las zonas de baño repartidas por la ciudad.

Uno de los lugares más emblemáticos es el complejo termal y de piscinas de Palatinus, situado en la verde Isla Margarita. Abierto desde principios del siglo XX, combina el ambiente clásico de los baños húngaros con amplias piscinas al aire libre, zonas familiares y espacios para relajarse en pleno centro de Budapest.

A pocos kilómetros del casco urbano, Lupa Beach sorprende por una imagen poco habitual en Europa Central: arena blanca, deportes acuáticos y terrazas frente a un lago de aguas cristalinas. Para una experiencia más local, la ribera de Római-part ofrece un ambiente desenfadado donde se encuentran los aficionados al kayak, los paseos junto al río y los puestos de comida típica.

El gran clásico del verano húngaro

Con casi 80 kilómetros de longitud, el lago Balatón, conocido como el “mar húngaro” y considerado el lago más grande de Europa, es el principal destino vacacional del país y un auténtico símbolo del verano. Sus orillas reúnen playas familiares, pueblos con encanto, puertos deportivos y algunas de las regiones vinícolas más interesantes del país.

La orilla norte destaca por sus paisajes volcánicos y un ambiente más tranquilo. En localidades como Badacsony, las viñas descienden por antiguas laderas volcánicas hasta encontrarse con el lago, creando algunas de las panorámicas más reconocibles de Hungría. Más al este, Balatonfüred combina elegantes paseos junto al agua, villas históricas y una intensa agenda cultural que incluye festivales, conciertos y eventos gastronómicos durante toda la temporada estival.

La orilla sur presenta un carácter más animado y familiar. Aquí se encuentran algunas de las playas más populares del lago y localidades como Siófok, conocida por su ambiente festivo, sus clubes de playa y la animación que atrae cada verano a visitantes de todo el país. Al atardecer, lugares como Fonyód permiten contemplar algunas de las mejores vistas sobre las aguas de Balatón, con el perfil de las colinas volcánicas recortándose en el horizonte.

Lagos termales y naturaleza en calma

Más allá de Balatón, Hungría cuenta con otros espacios acuáticos que permiten descubrir una comcara más tranquila y natural del país. El lago termal de Hévíz es uno de los más singulares del mundo. Sus aguas cálidas, alimentadas de forma natural durante todo el año, se extienden entre vegetación y convierten el baño en una experiencia difícil de encontrar en otros destinos europeos.

En Tata, el área de Fényes desvela una propuesta completamente diferente. Pasarelas de madera atraviesan un humedal alimentado por manantiales kársticos de aguas transparentes, donde es posible observar nenúfares, aves acuáticas y una rica biodiversidad. El recorrido permite adentrarse en uno de los ecosistemas más sorprendentes del país.

Para quienes prefieren alejarse de los circuitos más conocidos, lagos como Szelidi-tó o Arlói-tó cuentan con entornos más tranquilos donde poder practicar natación, senderismo y otras actividades al aire libre lejos de las zonas más concurridas.

Un verano con sabor húngaro

El verano en Hungría no se entiende sin su gastronomía. En las playas de Balatón es habitual encontrar puestos donde se preparan lángos recién hechos, la popular masa frita que suele servirse con crema agria y queso rallado. Otro clásico imprescindible es la merluza frita, uno de los sabores más asociados a las vacaciones junto al lago.

A lo largo de las orillas también abundan las heladerías, pequeños bares de vino y terrazas donde degustar un fröccs —la tradicional mezcla de vino y agua con gas— mientras cae el sol sobre el agua. Una escena sencilla que resume a la perfección el verano húngaro.

Con playas urbanas, lagos termales, paisajes volcánicos y una marcada cultura al aire libre, Hungría demuestra que tiene mucho más que ofrecer que sus famosos balnearios y ciudades históricas. Un destino donde el verano se disfruta, sobre todo, a orillas del agua.