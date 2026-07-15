Tokio en verano, planes refrescantes de día y experiencias únicas de noche

miércoles 15 de julio de 2026 , 10:00h

Tokio, la ciudad cosmopolita que abraza tradición y modernidad, despliega una de sus caras más sorprendentes cuando llega el verano. Desde darse un baño en una playa urbana, hasta navegar por la bahía al atardecer y cerrar el día con una cerveza en una azotea son algunos planes que la capital japonesa ofrece para vivir unas vacaciones inolvidables tanto de día como de noche.

Piscinas y playas para refrescarse

La capital también cuenta con opciones para combatir el calor del verano. Las piscinas al aire libre de hoteles, parques y complejos de ocio son ideales para pasar el día en familia o descansar tras varios días haciendo turismo.

Para quienes prefieran la playa, Tokio dispone de diferentes opciones fácilmente accesibles sin salir del área metropolitana. El Parque Marino Kasai cuenta con una pequeña playa donde es posible acceder al agua en determinadas zonas habilitadas durante la temporada estival, además de amplias áreas verdes perfectas para pasar el día.

El Parque Marino de Odaiba, frente a la bahía de Tokio, no permite el baño, pero sí es perfecta para dar un agradable paseo junto al mar con vistas al Rainbow Bridge y a la ciudad y practicar deportes acuáticos.

Vistas únicas al atardecer

El verano también invita a contemplar la metrópoli desde las alturas. Uno de los grandes imprescindibles es Shibuya Sky, cuyo mirador al aire libre brinda una de las vistas 360º más espectaculares de Tokio. Un buen momento para visitarlo es antes del atardecer, cuando se produce la transición entre la luz del día y el encendido progresivo de los llamativos neones.

Otro imperdible es la Torre de Tokio, que acoge el show “City Light Fantasia” en los meses estivales. Consiste en una combinación de proyecciones de videomapping sobre los ventanales del interior del observatorio, cuando cae la noche, creando un efecto visual muy llamativo.

Para prolongar la jornada, existen numerosos bares en rooftops y terrazas panorámicas, perfectos para disfrutar de un cóctel o una cena con vistas del skyline tokiota.

Noches inolvidables en Tokio

A medida que el calor va desapareciendo para dar lugar a las agradables temperaturas de la noche, Tokio invita a descubrir una amplia oferta de experiencias que combinan ocio, gastronomía, cultura y las mejores panorámicas de su skyline.

Una de las experiencias más recomendables es hacer un crucero por la bahía de Tokio, una forma distinta de contemplar lugares tan icónicos cómo el Rainbow Bridge, TOKYO SKYTREE o el perfil futurista de Odaiba, al mismo tiempo que se van iluminando. Para ello, hay múltiples opciones de embarcaciones y recorridos, algunos incluso con cena a bordo, convirtiéndose en una velada romántica.

Otro de los puntos de interés más frecuentados en verano por los locales son los beer gardens, jardines cerveceros instalados en las azoteas de hoteles, centros comerciales y otros edificios emblemáticos. En ellos es posible disfrutar de un ambiente relajado, gastronomía local e internacional y buenas bebidas.

Los amantes del arte y la innovación tecnológica también encontrarán en Tokio su plan favorito, teamLab Planets abre sus puertas todo el año de 8:00 a 22:00h. Las instalaciones inmersivas ofrecen una atmósfera envolvente, gracias a la iluminación y a los reflejos del agua.