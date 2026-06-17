Madrid afronta el verano con soluciones de climatización cada vez más eficientes

miércoles 17 de junio de 2026 , 08:00h

Madrid se refresca con inteligencia: crece la apuesta por una climatización flexible y eficiente

La climatización se ha convertido en un elemento esencial para garantizar el confort en los hogares madrileños durante los meses de verano. Así lo refleja el estudio de Bosch Home Comfort sobre hábitos de climatización en España, que sitúa a la Comunidad de Madrid como una de las regiones donde más peso tienen las soluciones eficientes y los hábitos de uso adaptados a las necesidades de cada momento.

Entre los sistemas de climatización con mayor presencia en los hogares madrileños destacan la aerotermia (19,6%) y la geotermia (17,1%), dos tecnologías de alta eficiencia energética cuya implantación continúa creciendo. Los equipos de aire acondicionado tipo split (15,8%) y los sistemas por conductos (15,9%) siguen siendo también opciones muy extendidas.

El informe pone de manifiesto, además, la flexibilidad con la que los madrileños utilizan estos sistemas. Un 20,4% de los encuestados afirma no tener una temperatura fija programada durante el verano, sino que ajusta la climatización en función de las condiciones ambientales y de las necesidades de cada día.

En cuanto al tiempo de uso, un 18,5% utiliza la climatización entre dos y cuatro horas diarias durante los meses más calurosos, mientras que un 16,5% mantiene los equipos en funcionamiento entre cuatro y seis horas al día.

Los momentos de mayor uso coinciden con las horas centrales de la jornada. El 16,9% de los madrileños recurre al aire acondicionado principalmente al mediodía y durante las primeras horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzan sus máximos.

Respecto a la temperatura elegida, el estudio revela una tendencia hacia ajustes moderados y más eficientes: un 17,4% programa sus equipos por encima de los 25 ºC, mientras que un 15,6% prefiere mantenerlos entre 23 ºC y 25 ºC.

Desde Bosch Home Comfort señalan que la creciente implantación de tecnologías como la aerotermia en la Comunidad de Madrid confirma una evolución en las preferencias de los consumidores, cada vez más orientadas hacia soluciones que combinan eficiencia energética, sostenibilidad y confort, sin renunciar a la flexibilidad en el uso diario.