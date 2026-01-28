Freestyle World Tour - Madrid 2026

miércoles 28 de enero de 2026 , 09:00h

El evento más prestigioso del Freestyle mundial, Freestyle World Tour, llega a Madrid

La Cubierta de Leganés será el escenario que acogerá este espectacular show en el que los pilotos más salvajes del mundo harán trucos increíbles. La cita será el próximo sábado 7 de febrero de 2026.

Auténticos especialistas en el mayor espectáculo de motor. Back flips, supermans, trucos increíbles, saltos locos, explosiones...

El público podrá escuchar el rugido de los motores mientras los Riders realizan imposibles acrobacias en las que el equilibrio y la habilidad serán la clave del espectáculo.

Llegarán a esta cita, en Madrid, los pilotos más exitosos en el Freestyle a nivel mundial.

Será una velada para recordar. Los valerosos pilotos saltarán a alturas de hasta 15 metros y a distancias de más de 30, en un escenario espectacular, la Cubierta de Leganés.

El espectáculo más salvaje del mundo

El evento se presenta como “el espectáculo más salvaje del mundo”, y no es para menos.

Habrá rampas gigantes, luces, fuego y un montaje de sonido digno de un gran concierto.

Además, cada piloto intentará superar al anterior con backflips, combos y giros que quitan el aliento.

Por otro lado, el speaker y la música en directo mantendrán la tensión en todo momento.

Cada salto se celebra como un gol, con pantallas, humo y efectos visuales.

Así, incluso quienes nunca han visto un show de freestyle motocross saldrán enganchados a este deporte.

Un plan perfecto para amantes del motor

El Freestyle World Tour La Cubierta de Leganés 2026 es ideal para quienes aman el motor, pero también para familias y grupos de amigos que buscan un plan diferente.

El recinto cubierto permite disfrutar del espectáculo sin preocuparse por el frío o la lluvia.

Además, la buena comunicación de Leganés con Madrid hace muy fácil llegar en transporte público o en coche.

Conviene llegar con antelación para encontrar buen sitio, hacer fotos con el ambiente previo y comprar comida o merchandising oficial.

De este modo, la experiencia se vive desde el primer minuto.