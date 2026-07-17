El Instituto Cervantes y RTVE colaborarán para la difusión del idioma y la cultura en español

viernes 17 de julio de 2026 , 08:15h

El Instituto Cervantes y Radiotelevisión Española (RTVE) han suscrito un acuerdo cuyo objetivo es la promoción y difusión del idioma y la cultura en español, incluyendo la creación de programas de contenidos, tanto en TVE como en RNE, así como en el resto de canales de RTVE.

El convenio, con un plazo de vigencia de cuatro años, ha sido firmado por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el presidente de RTVE, José Pablo López, y actualiza y amplía la colaboración que ambas instituciones mantienen desde hace más de tres décadas.

En concreto, promueve la elaboración de contenidos en todos los canales de RTVE, en la línea de la actual colaboración en el programa Cervantes por el mundo, que muestra el creciente interés por el español a través de la red de centros del Instituto Cervantes, y que emitirá próximamente la radiotelevisión pública en La 2.

En virtud de este acuerdo, el Instituto Cervantes colaborará en la promoción de obras audiovisuales, en concreto aquellas de producción propia de RTVE o sobre las que esta ostente derechos.

Además, desarrollará junto a RTVE actividades culturales de interés mutuo a través de su red de centros en el exterior y ofrecerá espacios para la celebración de eventos organizados por RTVE. El Instituto Cervantes podrá asesorar académicamente en la elaboración de programas relacionados con la promoción de la lengua española producidos por RTVE.

Por su parte, RTVE estudiará la emisión de piezas de divulgación y promoción institucional, así como la difusión de actividades, eventos y proyectos del Instituto Cervantes. La radiotelevisión pública también podrá ceder al Instituto Cervantes vídeos del Archivo RTVE para su incorporación como materiales didácticos de cursos de español.

Ambas instituciones acuerdan asimismo intercambiar contenidos propios y colaborar en la producción de otros con el fin de aumentar así la oferta de información de carácter educativo y cultural, relacionada con la lengua española y la cultura.

Lo harán a través de eventos especiales, como los Congresos Internacionales de la Lengua Española, festivales de cine, encuentros literarios o artísticos de ámbito internacional, en la entrega del Premio Cervantes, el 23 de abril de cada año, en programas de RTVE o en los cursos de español en línea del Instituto Cervantes.