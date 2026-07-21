Cathay Pacific refuerza sus conexiones con Latinoamérica gracias a su alianza con Iberia

martes 21 de julio de 2026 , 10:15h

Cathay Pacific ha ampliado su cobertura en América Latina con la incorporación de nuevos vuelos de código compartido a Fortaleza y Recife (Brasil), Buenos Aires (Argentina) y Santo Domingo (República Dominicana), a través de Madrid y en colaboración con Iberia, su socio de la alianza oneworld. Estos nuevos vuelos incorporan por primera vez a Argentina y República Dominicana a la red de Cathay Pacific, reforzando la conectividad entre Hong Kong y esta región emergente de Latinoamérica.

Actualmente, Cathay Pacific ofrece conexiones con seis destinos en cuatro países de América Latina —Río de Janeiro y São Paulo (Brasil), Ciudad de México y Guadalajara (México), Lima (Perú) y Santiago (Chile)— mediante vuelos de código compartido con conexiones en Europa, América del Norte y Oceanía. Hoy día, el Grupo Cathay vuela a 33 destinos en países que participan en la iniciativa de la Franja y la Ruta —el programa impulsado por China para promover el desarrollo global de infraestructuras y del comercio—, operando cerca de 600 vuelos semanales y ampliando su red con destinos adicionales mediante acuerdos de código compartido.

Además de estos nuevos servicios, Cathay Pacific operará tres vuelos adicionales por semana en su ruta directa Hong Kong-Madrid a partir del próximo 25 de octubre de 2026, ofreciendo frecuencias diarias entre ambas ciudades.

Lavinia Lau, Customer and Commercial Officer en Cathay Pacific, comentó: "Estamos encantados incorporar estos nuevos destinos en América Latina a nuestra red de vuelos de código compartido. Además, al ofrecer frecuencias diarias desde Madrid, reforzamos nuestra posición siendo la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Hong Kong y España. Estos avances muestran nuestro compromiso de fortalecer la conectividad entre Asia y los mercados de todo el mundo, ofreciendo a nuestros pasajeros más opciones y una mayor comodidad, y consolidando también el papel de Hong Kong como uno de los principales hubs de aviación internacional del mundo."

Los vuelos de Cathay Pacific entre Hong Kong y Madrid operarán con un horario escalonado. Las tres frecuencias adicionales —los lunes, jueves y sábados—, ofrecerán a los clientes la opción de salir de Europa en un vuelo nocturno. Los horarios son los siguientes (todas las horas son locales y están sujetos a cambios y a la aprobación de las autoridades competentes):

La ruta de Madrid de Cathay Pacific, inaugurada por primera vez en 2016 con cuatro vuelos semanales, se ha convertido en una importante conexión entre Asia y España, tanto para los que viajan por negocios como para los que viajan por ocio. Además, la aerolínea premium también opera durante la temporada de verano una ruta estacional entre Hong Kong y Barcelona con cuatro vuelos semanales.