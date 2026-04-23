Patios y palacios: la esencia más señorial de Baleares

jueves 23 de abril de 2026 , 09:30h

El legado aristocrático de Baleares sigue presente en algunos de sus espacios más característicos: patios interiores y casas nobles que, durante siglos, definieron la forma de habitar en las islas. Construidos entre los siglos XVII y XIX, estos edificios no solo respondían a criterios estéticos, sino también sociales, marcando el estatus de las familias que los habitaban.

Hoy, tanto Palma como Ciutadella conservan algunos de los ejemplos más representativos, ofreciendo una forma diferente de descubrir su historia a través de la arquitectura.

Una de las mayores concentraciones de patios señoriales del Mediterráneo

El casco histórico de Palma conserva una de las mayores concentraciones de patios señoriales del Mediterráneo. Estos espacios, integrados en casas nobiliarias construidas entre los siglos XVII y XVIII, eran el núcleo de la vivienda: organizaban el acceso, facilitaban la ventilación y articulaban la vida diaria.

Uno de los ejemplos más destacados es Can Vivot, uno de los pocos palacios que permite visitar su interior. Su patio empedrado se abre directamente desde la entrada y conduce a una escalera principal de gran tamaño, pensada para marcar el acceso a las plantas superiores. El conjunto conserva elementos originales como los suelos de piedra, los balcones interiores de madera y hierro y la disposición en torno a un patio central, que permiten entender cómo se estructuraban estas residencias.

A pocos pasos, Can Oms, situado junto a la calle Almudaina, presenta una estructura más sobria. Su patio, de dimensiones más contenidas, combina arcos de piedra y una escalera integrada en el espacio, reflejando una arquitectura más funcional, donde la organización del acceso y la circulación interior prima sobre la monumentalidad.

En el paseo del Born, el Casal Solleric introduce una variante interesante. Construido en el siglo XVIII por una familia de comerciantes enriquecidos, el edificio responde a una lógica distinta a la de la nobleza tradicional. Su patio es más amplio y está rodeado de galerías superiores sostenidas por columnas, incorporando una mayor apertura visual y una clara voluntad representativa. Actualmente, el edificio funciona como centro cultural.

También destaca Casal Balaguer, uno de los mejores ejemplos de residencia señorial urbana rehabilitada de la ciudad. El edificio, de origen medieval y transformado entre los siglos XVII y XVIII, conserva un elegante patio interior con columnas, arcos y escalera monumental, donde se aprecia la superposición de estilos arquitectónicos.

El conjunto de arquitectura nobiliaria mejor conservado de Menorca

En Menorca, Ciutadella destaca por conservar uno de los conjuntos de arquitectura nobiliaria mejor preservados del archipiélago. La mayoría de estos palacios fueron construidos entre los siglos XVII y XIX por familias nobles y terratenientes, y todavía definen la imagen del casco histórico, especialmente en torno a la plaza del Born.

A diferencia de Palma, donde los patios quedan más ocultos, en Ciutadella los accesos son más directos y los espacios interiores se perciben desde la entrada.

Can Saura es uno de los ejemplos más representativos. Su gran tamaño, que ocupa prácticamente una manzana, y su entrada abovedada conducen a un patio amplio donde la escalera principal organiza la distribución del edificio. Actualmente, el interior puede recorrerse, lo que permite observar elementos como la estructura original, los espacios de paso y la relación entre el patio y las estancias principales.

En la plaza del Born, el Palau Salort destaca por su distribución interior. El vestíbulo conecta directamente con una escalera monumental que da acceso a los salones principales, decorados con elementos propios de la época como molduras, mobiliario histórico y grandes ventanales orientados hacia la plaza.

Existen otros edificios como Can Torre Saura o Can Olivar, que mantienen una tipología similar: fachadas sobrias, balcones de hierro y patios interiores que articulan el espacio. En ellos se repiten elementos como portales de gran tamaño, vestíbulos amplios y escaleras principales que conducen directamente a las plantas nobles, configurando un modelo arquitectónico reconocible en toda la ciudad.