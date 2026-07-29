Cinco rutas en bicicleta para descubrir España en camper

miércoles 29 de julio de 2026 , 10:15h

Si buscas una forma novedosa de viajar, que convierte cada día en una aventura, la combinación de bicicleta y camper es perfecta. España, con miles de kilómetros de vías verdes recuperadas sobre antiguas vías de tren y una red creciente de áreas de pernocta, es el escenario ideal para combinar ambos mundos.

Para disfrutar del cicloturismo, mientras descubres España sobre dos ruedas este verano, Yescapa, plataforma de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper, te presenta 5 rutas para pedalear de día y descansar en la camper por la noche:

La Senda del Oso, Asturias

Esta ruta está pensada para combinar bicicleta y camper sin sufrir por el calor. La Senda del Oso se extiende a lo largo de varios kilómetros por el antiguo trazado de una vía de ferrocarril minero en el corazón de Asturias, bajo la sombra de tupidas arboledas de castaños y robles que ofrecen una temperatura agradable incluso durante el verano. El camino es llano y asfaltado, apto para familias y para todo tipo de bicicletas. A pocos kilómetros, es posible pernoctar en las áreas de autocaravanas de Proaza o Tuñón. Luego, para recorrer los alrededores, se pueden visitar las playas del Cantábrico y los Picos de Europa.

Vía Verde del Carrilet, Cataluña

Esta vía cuenta con dos Vías Verdes, desde los volcanes de la Garrotxa hasta el Mediterráneo. El camino, sobre un antiguo ferrocarril, es tranquilo y accesible. La etapa volcánica atraviesa hayedos y pueblos como Santa Pau. Al llegar a Girona, se puede pernoctar en autocaravana y al día siguiente, continuar hacia el mar, terminando en Sant Feliu de Guíxols. Este itinerario permite disfrutar de la Costa Brava y sus calas escondidas, además de visitar Tossa de Mar, Calella de Palafrugell o Cadaqués.

Vía Verde de Ojos Negros, Aragón y Comunidad Valenciana

Este recorrido cuenta con la Vía Verde más larga de España y une la localidad de Santa Eulalia del Campo con el puerto de Sagunto, en Valencia. El recorrido desciende desde la meseta aragonesa hasta la huerta valenciana y el Mediterráneo, lo que significa que la mayor parte del camino es cuesta abajo, si se pedalea de norte a sur. Es una ruta ideal para repartir en tres o cuatro etapas. Luego, es posible pernoctar en autocaravana en Teruel, explorando su patrimonio mudéjar, declarado Patrimonio de la Humanidad. A mitad de ruta, la Sierra de Javalambre y los pueblos de Barracas o Caudiel son también dos lugares preciosos para visitar. Al llegar a Sagunto, la playa y la ciudad romana cierran un viaje que cruza dos comunidades y paisajes totalmente distintos.

Costa Ártabra y acantilados de Cedeira, Galicia

Esta ruta es de alta exigencia, para ciclistas más experimentados, pero el paisaje y las vistas lo recompensan. El tramo entre Cariño y Cedeira recorre la costa norte gallega, un desafío serio para bicicletas de montaña. Durante el camino es posible disfrutar de Vixía de Herbeira, uno de los acantilados más altos del país, además del pintoresco pueblo de San Andrés de Teixido. Al final de la etapa, se encuentra Cedeira, con su gastronomía de mar, puerto pesquero y playa.

Galicia cuenta además con una red importante de áreas municipales de autocaravanas, muchas frente al mar. Se puede usar la camper para ir recorriendo la costa en jornadas: unos días en bicicleta y otros por carretera en dirección hacia la Costa da Morte o las Rías Baixas.

Vía Verde del Plazaola, Navarra y País Vasco

Esta ruta de antiguo trazado ferroviario conecta Pamplona con San Sebastián, atravesando valles boscosos y túneles. Una buena opción es ir en bicicleta cuesta abajo, de Pamplona a la costa, en dos etapas largas o en cuatro más relajadas, perfectas para combinar en camper o autocaravana. A la llegada, San Sebastián lo tiene todo: pintxos en el Casco Viejo, la playa de La Concha y surf en Zurriola. La costa vasca entre Hondarribia y Zumaia, sin dejar de visitar San Juan de Gaztelugatxe, es ideal para seguir explorando en camper los días siguientes.