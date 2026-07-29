Marbella se afianza entre los grandes destinos del lujo mundial

miércoles 29 de julio de 2026 , 10:00h

El municipio malagueño consolida su posición entre los principales destinos del mercado residencial de alta gama, impulsado por la llegada de nuevos compradores internacionales, una oferta exclusiva y un estilo de vida cada vez más valorado.

Con la temporada estival en su máximo apogeo, Marbella se reafirma como uno de los destinos más codiciados para el turismo residencial de gran lujo. Su consolidación en la quinta posición del Barnes City Index confirma que la Costa del Sol ya no compite únicamente a nivel nacional, sino que juega en la misma liga que plazas históricas como la Riviera Francesa, Miami o Mónaco.

El atractivo de Marbella este verano no solo responde a su clima o a su consolidada oferta de golf, sino a factores estructurales profundos. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y financiera, la Costa del Sol se ha erigido como un auténtico "refugio premium" que garantiza estabilidad, privacidad, protección patrimonial y una seguridad muy difícil de replicar en otras latitudes.

“No vemos nada en mercados como Miami, Cannes, Mónaco o Dubái que no esté hoy presente en Marbella. La región ha alcanzado una madurez excepcional en sus infraestructuras, clínicas privadas y colegios internacionales, atrayendo a familias globales que ya no buscan una villa solo para las vacaciones, sino un lugar permanente donde establecer su residencia y su estilo de vida”, explica Guilhem Gauran, director de Barnes en la Costa del Sol.

El nuevo perfil de comprador: joven, tecnológico y con visión 360

Uno de los fenómenos más destacados por Barnes de cara a esta temporada es el profundo cambio generacional en el perfil del comprador de ultra-lujo. Si antes de la pandemia el 90% de las personas que adquirían propiedades por encima de los 5 millones de euros superaba los 60 años, hoy casi la mitad de estos compradores tiene menos de 30 años.

Se trata de una nueva generación de perfiles tecnológicos, emprendedores de startups y creadores de activos digitales que disponen de un alto poder adquisitivo de forma muy rápida. Esta evolución demográfica ha transformado por completo la manera de consumir el lujo residencial en la costa.

Este nuevo comprador ya no concibe la propiedad como una residencia vacacional de uso ocasional, sino como una vivienda principal o secundaria de ocupación prolongada, facilitada por el teletrabajo. Asimismo, priorizan el acceso a una comunidad exclusiva y a servicios personalizados que integren ocio, gastronomía y relaciones profesionales, lo que explica la creciente interconexión entre el sector inmobiliario y el lifestyle de alta gama en la región.

Un ecosistema de vida ultra-premium

La mentalidad del comprador internacional ha evolucionado de forma decisiva. Hoy en día, la decisión de compra no se limita a la arquitectura o al diseño de la casa; se trata de acceder a un ecosistema de vida integrado. Las zonas más demandadas por la firma, como La Zagaleta, Sierra Blanca, la Milla de Oro, Nueva Andalucía, Benahavís, Estepona y Sotogrande, registran un ticket medio en el segmento de lujo que se sitúa claramente por encima de los 2,5 millones de euros, con operaciones considerablemente superiores en las áreas más exclusivas.

A este atractivo residencial se suma una ventaja fiscal altamente competitiva en Andalucía, especialmente en lo que respecta a la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones (con tipos de apenas el 0,1%), lo que contrasta drásticamente con la presión fiscal de otros países.

A nivel de conectividad, las excelentes infraestructuras del Aeropuerto de Málaga, con vuelos directos diarios a Nueva York, conexiones con Oriente Medio y la previsión de nuevas rutas con Miami, facilitan el flujo constante de clientes procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y los países escandinavos. Asimismo, la firma destaca una aceleración de consultas procedentes de Oriente Medio, canalizadas a través de su oficina de Dubái, de clientes que buscan diversificar su patrimonio en el sur de Europa.

“Marbella ofrece todas las ventajas de una gran metrópolis, como Nueva York o Londres, pero sin sus inconvenientes de tráfico, distancias o polución. Ofrece una calidad de vida imbatible y, lo más importante para los inversores, la Costa del Sol todavía presenta un enorme recorrido de revalorización y sofisticación en comparación con otros mercados internacionales maduros”, concluye Guilhem Gauran.