Castilla Termal invita a vivir el eclipse entre estrellas, gastronomía y bienestar

miércoles 29 de julio de 2026 , 10:30h

Bajo el lema "Sombra y Luz, Vive el eclipse", la cadena hotelera propone una experiencia exclusiva que combina la observación del eclipse total de Sol desde enclaves privilegiados con gastronomía, música en directo y el acompañamiento de un astrónomo.

El próximo 12 de agosto de 2026 España será testigo de uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios de las últimas décadas: un eclipse total de Sol que recorrerá la Península y reunirá a miles de personas con la mirada puesta en el cielo. Para celebrar este momento irrepetible, Castilla Termal ha creado una experiencia exclusiva que combina naturaleza, ciencia, bienestar y gastronomía en algunos de los paisajes más singulares del país.

Bajo el lema “Sombra y Luz, Vive el eclipse”, la cadena propone una experiencia para contemplar el eclipse. Los huéspedes se desplazarán desde los hoteles hasta enclaves especialmente seleccionados por sus excelentes condiciones de observación, alejados de la contaminación lumínica y de las aglomeraciones, donde vivirán el fenómeno en un entorno privilegiado.

La experiencia comenzará con un aperitivo al aire libre mientras el cielo empieza a transformarse. Cada asistente recibirá un kit de observación con gafas homologadas y una guía interpretativa firmada por un astrónomo, que permitirá comprender cada una de las fases del eclipse y descubrir la ciencia que se esconde tras uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza.

Cuando el Sol vuelva a iluminar el paisaje, la celebración continuará alrededor de la mesa con una cena a la brasa acompañada de música en vivo, concebida para prolongar un día destinado a convertirse en un recuerdo imborrable.

La experiencia podrá disfrutarse en Castilla Termal Monasterio de Valbuena (Valladolid), Castilla Termal Olmedo (Valladolid), Castilla Termal Burgo de Osma (Soria), Castilla Termal Brihuega (Guadalajara) y Castilla Termal Solares (Cantabria), donde los huéspedes se trasladarán a enclaves especialmente seleccionados por sus excelentes condiciones de observación para contemplar el eclipse.

Con esta propuesta, Castilla Termal transforma un acontecimiento astronómico excepcional en una experiencia sensorial completa, donde el bienestar, el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza se unen para celebrar un instante que apenas durará unos minutos, pero cuyo recuerdo permanecerá para siempre.