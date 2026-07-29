Los percebeiros abren la serie documental 'Historias en Ruta'

miércoles 29 de julio de 2026 , 09:15h

Bipi, plataforma de movilidad, presenta junto al fotógrafo y embajador de la marca Gorka Ezkurdia “Historias en Ruta”, una serie documental que nace con el objetivo de poner en valor las personas, oficios y tradiciones que forman parte del litoral español como el de los percebeiros, protagonistas de su primer episodio en la costa gallega.

Mobilize Financial Services, compañía de Renault Group especializada en servicios financieros y soluciones de movilidad y de la que forma parte Bipi, acompaña esta serie en su recorrido por diferentes puntos de la geografía española, desde la costa atlántica hasta el Mediterráneo, pasando por el Cantábrico, para reflejar la diversidad de paisajes, tradiciones y realidades vinculadas al mar. El primer episodio arranca en la costa gallega con los percebeiros como protagonistas.

El primer capítulo se sitúa en la costa de Galicia y se centra en el trabajo de los percebeiros, uno de los oficios más exigentes y arriesgados del entorno marítimo. En él, Gorka Ezkurdia acompaña durante 24 horas a Oti, percebeiro de Malpica, una de las localidades pesqueras más emblemáticas de la Costa Da Morte (A Coruña), siguiendo todas las fases de su jornada: desde la preparación hasta la recogida en las rocas y la venta en lonja.

El resultado es un retrato directo de una profesión marcada por la exigencia física, el riesgo constante y la dependencia del mar. Los percebeiros trabajan en zonas especialmente expuestas al oleaje, donde se encuentra el mejor producto, asumiendo condiciones que pueden cambiar de forma radical en cuestión de horas.

Esta inmersión permite entender el esfuerzo que hay detrás de un producto cotidiano y descubrir la realidad de un oficio marcado por el riesgo, la tradición y el profundo conocimiento del mar. Una experiencia que ha supuesto también un cambio en la forma de interpretar el entorno para el propio Gorka: “Cuando lo vives desde dentro entiendes realmente lo que implica. Te cambia la manera de ver el mar y de valorar el trabajo que hay detrás”, señala.

“Historias en Ruta” contará con un total de tres episodios de unos 20-30 minutos de duración y estarán disponibles en el canal de youtube de Bipi, donde se podrá seguir el recorrido de Gorka por el litoral español.

Un oficio extremo y aún poco contado

Pese a su relevancia dentro del ecosistema marítimo y gastronómico, el oficio de percebeiro sigue siendo uno de los grandes desconocidos para el público general. La escasez de contenidos en profundidad contrasta con el valor del producto que extraen, considerado uno de los más exclusivos del mar.

En este contexto, “Historias en Ruta” aborda el oficio desde una perspectiva poco habitual, centrada en el proceso y en la realidad del día a día. Más allá del resultado final, el proyecto pone el foco en el esfuerzo, la técnica y las decisiones que exige cada jornada en un entorno cambiante.

Este enfoque convierte el contenido en una aproximación singular, que se aleja de visiones superficiales para construir un relato más cuidado y auténtico, situando al percebeiro en el centro de la historia.

Una mirada desde dentro para poner en valor lo cercano

Frente a los formatos rápidos, esta apuesta por la experiencia completa: cada episodio acompaña durante un día entero a sus protagonistas para comprender su realidad.

La iniciativa nace del recorrido profesional de Gorka Ezkurdia, quien tras años trabajando en la costa decidió dar visibilidad a historias encontradas en el camino: “He ido conociendo personas con trabajos increíbles que casi nadie cuenta. La idea era enseñarlo tal y como es”, comenta.

El proyecto parte de una idea clara: redescubrir lo cercano. “Estamos acostumbrados a pensar que las mejores historias están fuera, cuando en España tenemos cosas increíbles muy cerca”, añade.

En este contexto, Bipi actúa como facilitador, aportando la movilidad necesaria para conectar estas historias a lo largo del territorio.

Movilidad flexible para descubrir el territorio

En “Historias en Ruta”, la movilidad forma parte esencial del proyecto. Bipi acompaña a Gorka Ezkurdia en cada etapa, permitiendo acceder a distintos puntos de la costa y descubrir realidades que de otro modo resultan difíciles de alcanzar.

Este enfoque refleja una forma de entender la movilidad orientada a la experiencia, en la que el vehículo se convierte en una herramienta para explorar el entorno. “Muchas veces pensamos en viajar lejos para vivir experiencias únicas, pero con un coche puedes descubrir historias increíbles muy cerca”, concluye.

La integración de Bipi responde a un modelo de colaboración en el que la marca acompaña el relato de forma natural, contribuyendo a hacerlo posible y reforzando su apuesta por una movilidad conectada con el territorio. Este primer capítulo en Galicia marca el inicio de una ruta que continuará por otros puntos de la costa.