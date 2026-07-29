MíaQué FEST 2026: En la diversidad está la riqueza

miércoles 29 de julio de 2026 , 08:45h

del 30 de julio al 1 de agosto en Porcuna (Jaén)

MíaQué FEST no se caracteriza por un estilo musical, por un tipo de público o por actividades cerradas. MíaQue FEST realiza sus actividades de forma gratuita y buscando la unión de estilos y generaciones muy distintas porque en la mezcla, en la unión, en la convivencia es donde se conoce otro punto de vista, otra información otro mundo y eso es lo que buscan.

La Asociación Cultural MíaQué ha recibido este año la Medalla de Plata de la Ciudad de manos del Ayuntamiento de Porcuna, por sus más de 22 años de trayectoria y su gran labor impulsando la oferta cultural y musical del municipio.

MíaQué FEST cuenta con dos propuestas dentro del festival, La decimocuarta edición del Certamen “Me Quedo Corto” que tiene como finalidad la promoción y difusión de cortometrajes que contribuyan, en mayor o menor medida, al desarrollo del lenguaje cinematográfico a todos los niveles. Y el concurso más veterano de bandas emergentes con 28 ediciones; el Concurso de Bandas Emergentes «Ciudad de Porcuna»!! con el objetivo «ofrecer una oportunidad a bandas emergentes para hacerse un hueco en el panorama musical».

Han pasado por el festival artistas como Raimundo Amador, Kiko Veneno, Tomasito, Canijo de Jerez, Miguel Campello, Caramelo de Cuba, Jorge Pardo, Chambao, The New Máster Sound, Juan Rozof, Shirley Davis o Speak Low demostrando así su compromiso con la diversidad musical a la hora de realizar su programación.

El festival y la acampada son gratuitos, cuentan con unos de los precios en barra más populares de los festivales nacionales y todos los beneficios se utilizan para sufragar los gastos de la siguiente edición.

Un entorno en donde se puede disfrutar de la diversidad cultural de Porcuna, destacada por su inmenso legado milenario donde podemos visitar el Anfiteatro Romano y Cisterna Romana, la Casa de la Piedra o uno de los nacimientos Iberos más importante de la península. La gastronomía variada de la cocina local combina la tradición del olivar con recetas caseras muy antiguas.

MíaQué promociona el nombre y la cultura de Porcuna.

MíaQué FEST nació en 2004 como una asociación juvenil con ganas de cambiar el mundo, típico de las largas conversaciones veraniegas entre amigos y muy influenciados con la música, la cultura y la juventud.

Muy activa en los primeros años organizan concursos, una revista mensual, campeonatos de play, equipo de futbol sala…. y el principal evento, que tiene activo hasta hoy, el MíaQué Concierto.

MíaQué FEST Concierto, en verano de 2004, reunión a grupos de la localidad de la época de los 80 y 90. Todo un éxito y el germen de lo que luego paso a llamarse MíaQuéFEST.

Tras más de 15 años, con algo menos de intensidad, pero con las mismas ganas, se reconvirtieron en asociación cultural (para adaptarnos a la edad de los organizadores).