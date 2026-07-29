Ghanawood V.O.: 114 de los carteles más delirantes del cine rodado en Ghana y Nigeria

miércoles 29 de julio de 2026 , 08:30h

Demonios, rituales de brujería, metamorfosis imposibles y escenas de violencia hiperbólica pueblan 114 de los carteles más delirantes y divertidos del cine rodado en Ghana y Nigeria, reunidos ahora en «Ghanawood V.O.», un libro editado por la web de humor Cinecutre.com, responsable del festival internacional CutreCon de Madrid. Pintadas a mano durante los años noventa y la primera década del siglo XXI, las obras se reproducen en alta definición y aparecen acompañadas por un comentario humorístico al pie de cada imagen.

Concebidos como reclamos publicitarios capaces de atraer al público de un solo vistazo, estos carteles condensan argumentos enteros en composiciones que llevan al límite la acción, el terror, la brujería y la fantasía. «Ghanawood V.O.» se adentra en la vertiente menos difundida de este fenómeno, la de las obras creadas para anunciar el propio cine de Ghana y Nigeria, en lugar de las reinterpretaciones de grandes éxitos de Hollywood que popularizaron internacionalmente este tipo de pintura.

Entre los títulos representados figuran la saga ghanesa «Diabolo», las distintas entregas de la nigeriana «Blood Money» o «End of the Wicked» (1999), una producción que trascendió su circuito local y alcanzó la condición de película de culto fuera de Nigeria. La selección ofrece así una muestra de los géneros y obsesiones que marcaron el cine comercial de ambos países durante aquellos años.

El volumen identifica a la mayoría de los pintores responsables de estas obras y dedica un apartado a algunas de sus figuras más destacadas. Entre ellas se encuentran Leonardo, el autor más prolífico de la selección, que comenzó a pintar carteles a finales de los años ochenta y continúa haciéndolo en la actualidad; Mr Brew, nombre artístico de Kwesi Blue, conocido por combinar el terror y lo grotesco con la sátira y la caricatura; o Awall Sunil Shetty, cuyos trabajos para videoclubes ghaneses se caracterizan por los colores intensos, las figuras exageradas y las escenas sobrenaturales llevadas al límite.

«La intención no era realizar un catálogo exhaustivo, sino seleccionar los carteles que llevan más lejos la exageración, la imaginación y el impacto visual», explica Carlos Palencia, director de CutreCon y responsable de la selección. «La comicidad surge muchas veces de la acumulación de amenazas, criaturas, transformaciones y escenas imposibles dentro de una misma imagen, pero detrás de ese exceso también hay artistas con estilos propios y una enorme capacidad para captar la atención».

El recorrido no se detiene en la contemplación de los carteles. Varias páginas incorporan códigos QR que permiten acceder a las películas originales cuando estas se encuentran disponibles en internet, lo que ofrece al lector la posibilidad de comparar las imágenes publicitarias con las producciones que anunciaban y descubrir la relación, no siempre literal, entre unas y otras.

Autoeditado por Cinecutre.com y publicado en julio, «Ghanawood V.O.» cuenta con 121 páginas en formato A4 y a todo color. El libro puede adquirirse por 23 euros exclusivamente en la tienda online de Cinecutre.com, mediante el siguiente enlace.