La película 'Anoche conquisté Tebas' llega a los cines el 28 de agosto

miércoles 29 de julio de 2026 , 09:00h

Anoche conquisté Tebas, primer largometraje de Gabriel Azorín, llegará a los cines españoles el próximo 28 de agosto de la mano de la distribuidora La Machina. La película, una coproducción hispano-portuguesa rodada íntegramente en las termas romanas de Bande (Ourense), se estrena en salas tras un exitoso recorrido por festivales nacionales e internacionales.

Desde su estreno mundial en septiembre de 2025 en Giornate degli Autori, dentro del Festival de Venecia, la película ha pasado por certámenes como New York Film Festival, Jeonju International Film Festival, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Viennale, Entrevues de Belfort, SEMINCI, Cineuropa o D’A.

Durante este recorrido ha recibido, entre otros reconocimientos, dos premios Bisato d’Oro al mejor guion y a la mejor fotografía, concedidos por la crítica independiente en Venecia; el Grand Prix Janine Bazin a la mejor película en Entrevues de Belfort; y el Premio Especial del Jurado (FUNDOS) y la Mención Especial del Jurado Joven en la sección Punto de Encuentro de SEMINCI. En Cineuropa obtuvo los premios a la mejor película, al mejor guion y a la mejor interpretación masculina -concedido a todo el elenco-, además de una mención del Jurado Joven. En el D’A recibió también la Mención Especial del Jurado.

Los jurados y festivales que han acompañado el recorrido internacional de la película han destacado su singularidad formal y su hondura emocional. El jurado de los premios Bisato d’Oro la definió como “un milagro silencioso” y elogió “su narración etérea y su maestría visual”. En la Seminci de Valladolid, el jurado celebró su mirada sobre la masculinidad “desde la ternura y la vulnerabilidad”, así como su libertad formal y emocional. Mientras que el New York Film Festival la describió como una película “resplandeciente de belleza y cargada de misterio” que anuncia a Gabriel Azorín como “una importante nueva voz”.

En las ruinas de unas termas romanas donde el tiempo parece suspendido, Anoche conquisté Tebas explora la amistad entre hombres a través de distintas épocas que se superponen en un paisaje visualmente hipnótico. Entre conversaciones y baños nocturnos, la película propone una mirada íntima sobre la vulnerabilidad masculina y la fragilidad de los vínculos en ese momento clave de la juventud en el que las vidas de un grupo de amigos empiezan a tomar rumbos distintos.

Con motivo del estreno, la película presenta su nuevo cartel, obra de Jimena Merino, responsable de toda la imagen de Anoche conquisté Tebas. Su diseño condensa el universo de la película: el agua, la noche, las estrellas y los cuerpos suspendidos en el tiempo. Con este cartel culmina un trabajo de identidad que ha acompañado a la película desde su estreno en Venecia hasta su llegada a las salas.

Además, bajo el título Los buenos augurios, el estreno en salas de Anoche conquisté Tebas estará complementado por un programa de encuentros, actividades y proyecciones especiales concebido para prolongar la conversación más allá de la pantalla. La iniciativa busca acercar la película a públicos diversos y convertirla en un punto de partida para pensar colectivamente la amistad, la juventud, el paso del tiempo, la historia y las formas contemporáneas de relacionarnos.