Jordania se descubre alrededor de la mesa

miércoles 29 de julio de 2026 , 10:45h

En Jordania, comer no es únicamente una necesidad ni una sucesión de recetas. Es un acto social, una expresión de generosidad y una de las principales formas de dar la bienvenida. Los platos se comparten, el pan pasa de unas manos a otras y el té o el café prolongan conversaciones que permiten al viajero acercarse a la esencia del país.

La hospitalidad, el primer ingrediente

Para los jordanos, recibir a un visitante implica hacerle sentir parte de la familia. El almuerzo es la gran comida del día y un momento de encuentro con familiares y amigos, en el que compartir los alimentos significa también compartir tiempo, historias y afecto.

Esta tradición alcanza su máxima expresión en el mansaf, el plato nacional de Jordania, elaborado con cordero, arroz y jameed, una salsa de yogur seco fermentado. Servido habitualmente en una gran bandeja común, es mucho más que una receta: simboliza celebración, respeto y generosidad.

Tradicionalmente se come con la mano derecha, ayudándose del pan para recoger el arroz y la carne. Participar en este ritual permite comprender que la gastronomía jordana no consiste solo en probar sabores nuevos, sino en compartirlos.

Amán, una ciudad que se descubre bocado a bocado.

La capital jordana es una de las mejores puertas de entrada a la diversidad culinaria del país. En las calles de del centro histórico, los aromas del pan recién horneado, el café, las especias y los dulces se mezclan con el bullicio de los comercios y mercados.

Entre una visita al Teatro Romano y un paseo por la Ciudadela, el viajero puede detenerse a probar falafel, hummus, shawarma o una porción de knafeh, el popular dulce elaborado con queso, masa crujiente y almíbar.

Amán combina esta cocina cotidiana con una escena gastronómica en constante evolución. En barrios como Jabal Amman o Weibdeh, restaurantes y jóvenes cocineros recuperan recetas familiares, trabajan con productos locales y reinterpretan los sabores tradicionales desde una mirada contemporánea.

La ciudad permite así conocer Jordania desde dos perspectivas complementarias: la de los mercados y establecimientos populares y la de una nueva generación que mantiene vivas las raíces culinarias del país.

Petra: historias que también se cuentan en la mesa.

La experiencia de Petra no termina en las fachadas talladas en la roca. En Wadi Musa y en las poblaciones de los alrededores, la gastronomía ofrece la posibilidad de acercarse a las comunidades que habitan este territorio.

Después de recorrer el Siq y contemplar el Tesoro, sentarse ante una mesa con pan recién hecho, arroz especiado, verduras, ensaladas y platos cocinados lentamente aporta otra dimensión al viaje.

Compartir una comida preparada por familias o iniciativas comunitarias permite conocer recetas transmitidas de generación en generación, escuchar historias locales y contribuir a que los beneficios del turismo lleguen a las personas que viven en la zona.

En Petra, la historia no solo permanece en la piedra. También se conserva en las cocinas, en los productos del territorio y en las tradiciones familiares.

Wadi Rum y el ritual del zarb.

Cuando el sol comienza a descender sobre Wadi Rum y las montañas de arenisca se tiñen de rojo, empieza uno de los rituales gastronómicos más representativos de la cultura beduina: la preparación del zarb.

La carne y las verduras se cocinan lentamente en un horno excavado en la tierra y cubierto con arena, una técnica adaptada al desierto y transmitida durante generaciones.

Mientras la comida se prepara bajo tierra, los viajeros contemplan la puesta de sol, toman té junto al fuego o escuchan historias sobre la vida beduina. La apertura del horno y la cena bajo un cielo cubierto de estrellas convierten el zarb en mucho más que un plato: es una experiencia vinculada al paisaje, al tiempo y a la hospitalidad.

Una taza que invita a quedarse.

En Jordania, cualquier encuentro puede comenzar o terminar con una taza de té o café. El té, preparado a menudo con menta o hierbas, y el café árabe aromatizado con cardamomo acompañan las visitas, las sobremesas y las pausas durante el viaje.

Aceptar una taza significa aceptar también una invitación a detenerse y conversar. En un mercado de Amán, una casa cercana a Petra o un campamento de Wadi Rum, ese gesto sencillo resume buena parte del carácter jordano.

Porque descubrir Jordania a través de su gastronomía no consiste únicamente en probar nuevos platos. Significa sentarse alrededor de una mesa, compartir tiempo con quienes la preparan y comprender que, en este país, la hospitalidad es una manera de vivir.

Para planificar un viaje, Royal Jordanian, la aerolínea de bandera jordana, conecta el país con España mediante vuelos directos desde Madrid y Barcelona. La compañía opera cinco frecuencias semanales entre Madrid y Amán (todos los lunes, martes, viernes, sábados y domingos) y dos entre Barcelona y la capital de Jordania (jueves y domingos), facilitando el acceso al destino desde ambas ciudades.