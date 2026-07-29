Planeta Azul segunda parada en el nuevo viaje musical de Los Caños

miércoles 29 de julio de 2026 , 09:30h

Un single que reafirma la identidad pop del grupo y afianza un proyecto de largo recorrido

El 24 de julio de 2026 se lanzó en todas las plataformas digitales y Youtube “PLANETA AZUL”, el nuevo single y videoclip de LOS CAÑOS.

Tras la gran acogida de “Con todo”, el primer single inédito de la banda desde hacía 20 años, llega ahora un nuevo tema con el que demuestran que han regresado para quedarse.

“Planeta azul” es una canción que resume a la perfección esta nueva etapa que han iniciado Kiko y Juande: temas de una indiscutible calidad pop, sonidos modernos respetando la esencia del grupo y letras cargadas de mensaje y simbología.

A través de imágenes oníricas y cotidianas, "Planeta Azul" habla de ese sueño al que siempre se desea volver. Un refugio emocional construido desde el amor, la complicidad y la necesidad de encontrar a esa persona capaz de dar sentido a lo que se extraña. Frases como "Solo me vales tú, de este planeta azul y en mis sueños tu luz" convierten la canción en una declaración íntima sobre la importancia de los vínculos que permanecen en el tiempo. Y permanecer en el tiempo es la intención de Los Caños que, lejos de vivir de la nostalgia, apuestan por un futuro lleno de nuevas canciones que darán forma a un disco y una gira que se anunciará muy pronto.