Cantê lanza una colección cápsula con Carlota Weber inspirada en el universo del surf

La firma portuguesa de baño Cantê presenta su nueva colección cápsula en colaboración con la creadora de contenido Carlota Weber, una propuesta que captura la esencia del verano a través de una estética natural, libre y profundamente conectada con el mar.

Bajo el nombre de Carlota Weber X Cantê, la colección nace entre olas, atardeceres dorados y el imaginario de las surf girls atemporales, trasladando al swimwear una forma de vida marcada por la libertad, la espontaneidad y la conexión con la naturaleza.

Inspirada en el universo creativo de Carlota Weber, donde conviven el surf, el arte y una sensibilidad estética muy reconocible, la cápsula propone siluetas minimalistas y una paleta de tonos cálidos que evocan paisajes costeros y viajes sin prisa. Las piezas están pensadas para acompañar tanto la vida de playa como los trayectos improvisados por carretera que definen el espíritu del verano.

Uno de los elementos más distintivos de la colección es la incorporación del color marrón como hilo conductor, un tono poco habitual en el swimwear que aquí adquiere protagonismo. Este recurso aporta una lectura más orgánica y nostálgica al universo visual de Cantê, alejándolo de lo puramente estacional para acercarlo a una estética más atemporal y emocional.

La colección también recupera referencias al imaginario surfero de los años 90, con bikinis de líneas reducidas y diseños que priorizan la naturalidad del cuerpo en movimiento, reforzando una idea de verano sin artificios.

Entre los detalles más simbólicos destaca la presencia del delfín como motivo recurrente, convertido en un pequeño amuleto visual que acompaña la narrativa de la colección. Un guiño a la libertad, al mar abierto y a la vida en constante movimiento.

Más que una colaboración, Carlota Weber X Cantê se plantea como un diario de verano hecho colección: una propuesta de swimwear espontánea, luminosa y profundamente conectada con la cultura del mar y el estilo de vida de la nueva generación creativa.