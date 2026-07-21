Williot apuesta por la concienciación en el Día Mundial del Perro

martes 21 de julio de 2026 , 08:30h

El verano es sinónimo de maletas, escapadas y de ese momento del año en el que el armario se llena de lino, polos y prendas ligeras. Pero hay una cara menos amable de la temporada que se repite cada año: el abandono de mascotas. Según datos de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), casi un tercio de los abandonos de perros en nuestro país se producen precisamente durante los meses de verano.

Con motivo del Día Mundial del Perro, que se celebra el 21 de julio, la firma española de moda masculina Williot ha decidido utilizar su propia historia para lanzar un mensaje de concienciación y recordar que la elegancia también se refleja en la forma en la que cuidamos de quienes forman parte de nuestra familia.

El perro que dio nombre a un icono

La relación de Williot con el mundo canino no nace de una campaña puntual. Forma parte de la identidad de la marca desde sus orígenes. Fundada en Elche por los hermanos Luis y José Antonio Antón, la firma mantiene una estrecha vinculación con los perros: ambos son reconocidos criadores de Golden Retriever y Labrador, razas con las que han obtenido galardones en certámenes internacionales y mundiales.

Sin embargo, el auténtico protagonista de la historia es un Schnauzer llamado Williot. Fue el inseparable compañero del abuelo de los fundadores y hoy su silueta continúa presidiendo el logotipo de la marca. Más que un recurso estético, ese perro se ha convertido en su ADN, un auténtico icono reconocible para quienes siguen la firma. Su silueta aparece en el calzado, las prendas y los complementos de la colección como un sello de identidad que rinde homenaje a la lealtad, la tradición familiar y el amor por los animales.

Esa filosofía también se refleja en las colecciones de Williot, especializadas en moda masculina, calzado y complementos de inspiración british. Sus propuestas reinterpretan el armario masculino con prendas que redefinen a un hombre elegante, actual y seguro de sí mismo, incorporando un toque atrevido en cada diseño para adaptarse a cualquier ocasión sin renunciar a la personalidad.

Una campaña que va más allá de la moda

Con esa historia como punto de partida, Williot ha puesto en marcha una iniciativa para sensibilizar sobre el abandono animal durante la época estival. La campaña invita tanto a empleados como a clientes a compartir vídeos junto a sus mascotas para llenar las redes sociales de historias que reflejen el vínculo entre las personas y sus perros.

La iniciativa también llegará a las tiendas físicas de la firma, situadas en Murcia, Alicante, Elche, Albacete, Almería, Oviedo y Gijón. Del 17 al 21 de julio, los perros serán los protagonistas de la experiencia de compra.

Quienes acudan acompañados de su mascota podrán disfrutar de un 10% de descuento extra en una selección de artículos. Además, los visitantes de cuatro patas recibirán un pequeño detalle en forma de galletas y las tiendas contarán con un photocall para inmortalizar la visita y compartir las imágenes en redes sociales con motivo del Día Mundial del Perro.

La iniciativa no llega como un acto casual. Detrás de este aumento de abandonos de perros confluyen varios factores. Por un lado, la falta de planificación de las vacaciones; por otro, las dificultades que todavía existen para encontrar alojamientos o medios de transporte que admitan animales de compañía. A ello se suma el final de la temporada de caza, una circunstancia que la entidad también relaciona con el incremento del abandono de perros de trabajo y de caza durante estas fechas.

Frente a esta realidad, iniciativas como la de Williot buscan aprovechar la visibilidad de una marca para recordar un mensaje sencillo, pero necesario: un perro no es un compañero de temporada, sino un miembro más de la familia.