Ferragamo presenta una campaña Fall-Winter 2026 inspirada en el surrealismo

La firma italiana Ferragamo presenta su campaña Fall-Winter 2026, una propuesta que reinterpreta el legado de la casa desde una mirada contemporánea y surrealista. Bajo la dirección creativa de Maximilian Davis y el objetivo del fotógrafo Johnny Dufort, la campaña rinde homenaje a la histórica fascinación de la marca por el calzado, uno de los pilares de su identidad desde sus orígenes.

Inspirada en el imaginario visual que durante décadas ha vinculado a Ferragamo con las grandes actrices y estrellas del cine, la campaña actualiza ese universo icónico a través de una estética onírica en la que el zapato vuelve a convertirse en el gran protagonista.

Uno de los elementos más destacados es la incorporación de la escultura realizada en 1994 por el artista estadounidense Willie Cole, construida íntegramente con zapatos y convertida en un singular trono para la modelo Anok Yai. La campaña también cuenta con la participación de las Global Brand Ambassadors Jingyu Huang y Ning Chang, además de Vittoria Ceretti y Thibaud Charon.

"Willie toma objetos cotidianos y los transforma en algo completamente nuevo. Su trabajo conecta con el espíritu surrealista y dadaísta que inspira mis últimas colecciones", explica Maximilian Davis, quien continúa profundizando en la renovación estética de la firma sin perder de vista su herencia artesanal.

La colección pone en valor algunos de los modelos más emblemáticos de Ferragamo, reinterpretados para la actualidad. Entre ellos destacan el stiletto, inspirado en un diseño creado por Salvatore Ferragamo en 1954; el Opanka, cuya innovadora construcción se remonta a 1957; y una nueva versión acolchada del icónico Varina. En la línea masculina, la firma introduce nuevos zapatos de vestir que combinan tradición artesanal y diseño contemporáneo.

El universo de los accesorios también cobra protagonismo con el lanzamiento del nuevo bolso Cara, confeccionado en piel de becerro y caracterizado por su construcción en acordeón y su cierre Gancini. Junto a él, el emblemático bolso Hug evoluciona hacia una nueva silueta East-West, mientras que el nuevo bolso mensajero para hombre apuesta por un equilibrio entre funcionalidad y sofisticación.

Con esta campaña, Ferragamo reafirma su apuesta por reinterpretar sus códigos históricos desde una perspectiva actual, fusionando artesanía, innovación y expresión artística para consolidar una identidad que mira al futuro sin renunciar a su legado.