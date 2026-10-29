Grandes del Gospel celebra su XXXII edición en Madrid

jueves 29 de octubre de 2026 , 08:00h

EL FESTIVAL FAVORITO DEL MES DE LA NAVIDAD VUELVE AL TEATRO FERNÁN GÓMEZ . CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID

DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE

GRANDES DEL GÓSPEL, una de las grandes citas de la Navidad madrileña, reunirá del 3 al 12 de diciembre a destacadas formaciones internacionales del góspel, incluyendo el estreno europeo de la nueva producción de Soweto Gospel Choir, ganadores de tres premios Grammy.

GRANDES DEL GÓSPEL, el festival de referencia del góspel en España y parte de la banda sonora de la Navidad madrileña,

regresa al Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa con su XXXII edición.

El festival vuelve a convertir este emblemático espacio cultural en la casa del góspel en Madrid, con una programación que reúne algunas de las mejores corales internacionales del género y propone un viaje musical por sus raíces afroamericanas, su dimensión espiritual y sus conexiones con el soul, el jazz y las tradiciones populares.

A lo largo de esta nueva edición, el público podrá disfrutar de cuatro propuestas que representan la riqueza y la diversidad del góspel.

Desde Sudáfrica hasta Nueva Orleans, pasando por la tradición musical afroamericana y el talento de una destacada formación madrileña, GRANDES DEL GÓSPEL vuelve a apostar por la fuerza de las voces corales, la emoción de la música en directo y el espíritu de celebración que caracterizan a estas fechas.

Uno de los grandes acontecimientos de esta edición será el regreso de Soweto Gospel Choir, formación sudafricana distinguida en tres ocasiones con los premios Grammy, que estrenará en Europa su nueva producción, JOY.

Un espectáculo cargado de emoción que celebra el espíritu de Sudáfrica a través de la música y rinde homenaje al legado de Nelson Mandela, combinando canciones espirituales con éxitos de Miriam Makeba.

Una oportunidad para disfrutar de una de las formaciones más reconocidas internacionalmente por su potencia vocal, su energía escénica y su capacidad para transmitir la riqueza de la cultura sudafricana.

También regresa a Europa The Black Heritage Choir, que, tras el éxito de su gira dedicada al 50 aniversario de la grabación de Amazing Grace, de Aretha Franklin, presenta The Soul of Gospel.

Bajo la dirección de Mr. Jerry Calvin Smith, la formación propone un recorrido por la historia de la música religiosa afroamericana, desde sus orígenes en las plantaciones hasta sus expresiones más urbanas. El espectáculo actualiza su aclamada producción The Sound of Gospel con motivo de su vigésimo aniversario, en un homenaje a la evolución de un género que ha marcado profundamente la historia de la música contemporánea.

La programación contará, además, con la energía y los ritmos de The New Orleans Gospel Choir, que llega con Mardi Jazz Party, una nueva producción de GRANDES DEL GÓSPEL. El espectáculo combina un bloque dedicado al góspel con la sonoridad festiva de las brass bands y un homenaje al Mardi Gras, uno de los carnavales más espectaculares del mundo.

Un recorrido imaginario por las calles de Nueva Orleans, ciudad en la que la música forma parte de la vida cotidiana, a través de un repertorio original que entrelaza diferentes tradiciones musicales.

El talento nacional tendrá también un lugar destacado con Gospel Living Water, protagonista del programa Oh Madrid Happy Day.

La coral madrileña, distinguida en los Gospel Music Awards de Italia en la categoría de Mejor Grupo Internacional, fue la primera agrupación española invitada al seminario Music+Arts Global de Londres, creado por Edwin Hawkins, la leyenda del góspel autor del célebre Oh Happy Day. Su participación refuerza el compromiso del festival con la difusión del género y con las formaciones que mantienen viva su tradición desde nuestro país.

Con esta XXXII edición, GRANDES DEL GÓSPEL reafirma su vínculo con Madrid y su lugar en la programación cultural navideña de la ciudad.