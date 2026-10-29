Miguel Ríos y su ÚLTIMO VALS en Madrid el 8 de diciembre

jueves 29 de octubre de 2026 , 08:30h

EL ÚLTIMO VALS de Miguel Ríos convertirá MOVISTAR Arena en un gran teatro para que el público pueda disfrutar del fin de gira, en Madrid, de una forma más íntima y cercana.

El concierto contará con los temas intergeneracionales que convirtieron a Miguel Ríos en el Rey del rock patrio, además de los temas de su último disco que han traspasado las fronteras de la edad, para demostrar que Miguel Ríos sigue en plena forma.

Miguel nos habla sobre su disco "El último vals":

En mi caso, tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio, tengo voz, me queda pelo, tengo voz y tengo historias, cosas para ser cantadas. En “El último vals” he trabajado sobre las melodías que me pasaba mi coéquipier Jose Nortes, buscaba encajar en ellas las ideas y emociones que mueven mi corazón en estos tiempos ríspidos. Me ha producido un indescriptible placer trabajar como orfebre al encuentro de palabras en el baúl de los hechos vividos, y así poder llegar al corazón de quien ya me siguen.

Además, tengo en muy alta estima a la gente que viene a mis conciertos, su cariño, sus aplausos, gente que viene a escuchar las viejas canciones coreadas por sus voces; eso me produce una cierta dependencia, y la inevitable consecuencia es obligarme a salir a la vieja y eterna carretera, así que tengo que seguir escribiendo nuevos temas.

Miguel Ríos: voz principal

Luis Prado: teclados, batería y coros

Jorge Ruiz: bajo, guitarra y coros

Samuel Terroso: batería, guitarra y coros

Jose Nortes: Guitarras y coros