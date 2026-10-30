La temporada 2027 de Centro Danza Matadero contará con 35 compañías

viernes 30 de octubre de 2026 , 09:00h

35 COMPAÑÍAS, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES Y MÁS DE 70 REPRESENTACIONES FORMAN PARTE DE LA PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA TEMPORADA

Los directores artísticos de Centro Danza Matadero, María Pagés y El Arbi El Harti, han presentado la programación de la nueva temporada de este espacio municipal que en 2027 reunirá a 35 compañías nacionales e internacionales con más de 70 representaciones en una treintena de citas, estructuradas en las líneas temáticas CDM Exhibe, Celebra, Piensa, Forma, Acoge y Crea.

El acto ha contado con la presencia de algunos de los protagonistas de la temporada, y con la representación de un fragmento de Tus pies son dos raíces que buscan el fuego, espectáculo con el que este centro se suma al centenario de dicha generación artística.

Entre enero y diciembre del próximo año, las Naves 11 y 16.1 de Centro Danza Matadero acogerán, entre otras citas, diez estrenos absolutos y once coproducciones con las distintas disciplinas de la danza: baile español y flamenco, danza contemporánea, neoclásica, familiar y urbana, a las que hay que sumar el programa de creación y formación a través de residencias técnicas y de creación, talleres, clases magistrales, congresos y encuentros.

La danza internacional se da cita en Madrid

Centro Danza Matadero presenta para 2027 una programación que destaca por la presencia de compañías internacionales como el Ballet del Gran Teatro de Ginebra, Rosas, Nederlands Dans Theater (NDT 2) y la Companhia Nacional de Bailado (Portugal), entre otras, además de apostar por el talento nacional y los nuevos creadores.

La nueva temporada arranca con el esperado estreno en España, del 21 al 23 de enero, de Mirage, primera creación de Damien Jalet para el Ballet del Gran Teatro de Ginebra que dirige Sidi Larbi Cherkaoui. Jalet regresa a Centro Danza Matadero para cerrar el ciclo —que arrancó en septiembre con un monográfico de cine sobre su obra y un taller de danza— y presentar la que supone su cuarta colaboración con el artista plástico japonés Kohei Nawa.

Del 25 al 27 de febrero, llega la legendaria compañía belga Rosas —uno de los máximos referentes de la danza contemporánea europea— con Brel, colaboración entre Anne Teresa De Keersmaeker y el bailarín y coreógrafo Solal Mariotte, que se inspira en las composiciones atemporales del chansonnier Jacques Brel.

Con Peces borrosos, que podrá verse del 18 al 19 de marzo, Carmen Fumero Cía. & Chang Dance Theatre trazan un puente entre Tenerife y Taiwán con una pieza de danza contemporánea que se sumerge en el imaginario astrológico de Piscis, dos peces enlazados por la cola como símbolo de lo infinito.

Del 15 al 17 de abril, la Companhia Nacional de Bailado (Portugal) presenta una de las producciones más ambiciosas de su historia: Os maias, ballet basado en la novela homónima de Eça de Queirós, obra capital de la literatura portuguesa.

Kader Attou y Compagnie Accrorap llegan a Centro Danza Matadero el 8 y 9 de mayo con Prélude, una de las creaciones más impactantes de la compañía. Este homenaje al hip hop como arte vivo y conmovedor deslumbra por su espectacularidad y conmueve por su humanidad.

Tras su éxito en 2025, Martha Graham Dance Company vuelve a Centro Danza Matadero del 26 al 30 de mayo con un programa que ofrece clásicos renovados de la legendaria creadora, como Dark Meadow Suite o Errand, junto a nuevas obras inspiradas en el legado de Graham.

Una de las compañías de danza contemporánea más celebradas, Nederlands Dans Theater (NDT 2), presentará del 17 al 20 de junio un programa que nos acerca el trabajo de Marco Goecke, Sharon Eyal y Gai Behar, tres figuras clave del panorama de la danza contemporánea.

Otra formación que regresa a Centro Danza Matadero del 15 al 18 de diciembre es Malandain Ballet de Biarritz, bajo la renovada mirada de Martin Harriague, quien toma el relevo a Thierry Malandain en la dirección artística y que presentará un programa compuesto por El amor brujo y Don Quijote que celebra el encuentro de los universos artísticos de ambos coreógrafos.

Talento nacional

La mejor danza hecha en España llega a partir de febrero con Aracaladanza y el estreno absoluto de Barroco(co), creación para todos los públicos que revisita el universo barroco desde la imaginación y el juego, combinando música clásica con sonidos contemporáneos. Barroco(co) podrá verse en campaña escolar los días 3 y 4 de febrero y en funciones para público general del 5 al 7 de febrero.

Del 11 al 14 de febrero, el Ballet Nacional de España que dirige Rubén Olmo visitará por primera vez Centro Danza Matadero con Identidades, programa que incluye las piezas Ritmos, A mi aire, La oración del torero y Flamenco-Rock-Andaluz.

Y Alfonso Losa reivindica la capacidad del movimiento para comunicar emociones, generar vínculos y crear un espacio social compartido en Gesto mínimo, un paso más en su investigación de la danza flamenca.

Con idea y dirección de los coreógrafos Mattia Russo y Antonio de Rosa, Kor’sia, llegará, del 2 al 4 de abril, Mont Ventoux, pieza de danza contemporánea que se inspira en Petrarca para buscar en el pasado humanista respuestas a los conflictos derivados del cambio de paradigma que atraviesa el siglo XXI.

Con La misma diferencia, la Compañía Pau Aran invita, los días 6 y 7 de junio, a acercarnos, desde el cuerpo, a aquello que nos conmueve, fractura y une.

La compañía David Coria regresa a Centro Danza Matadero del 23 al 26 de septiembre con Babel. Torre viva, último trabajo del coreógrafo y bailarín sevillano, reciente Premio Giraldillo al Mejor espectáculo en la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. La pieza parte del mito bíblico de la Torre de Babel como una metáfora escénica para abordar los conflictos contemporáneos.

El acuerdo de colaboración entre Centro Danza Matadero y la Compañía Nacional de Danza se materializa esta temporada con el estreno absoluto de Ensayo de centauros. Pieza sin título, del artista Mateo Feijoo, junto a la Joven Orquesta Nacional de España, que podrá verse del 13 al 17 de octubre. Además, la directora artística de la CND, Muriel Romero, será la encargada de la dirección artística, junto a Víctor Massán, de Celebra27, la tradicional fiesta con la que el 29 de abril este centro celebra el Día Internacional de la Danza.

El bailaor gaditano Marco Flores, Premio Nacional de Danza 2026, presenta Tierra virgen los días 11 y 12 de diciembre, espectáculo que se inspira en las formas más clásicas del flamenco —cante, guitarra, baile— y en algunos conceptos relacionados con el origen de este arte: el folclore, lo popular y la influencia iberoamericana.

Madrid en la Generación del 27

Centro Danza Matadero se suma a la celebración del centenario de la Generación del 27 con varias propuestas artísticas y encuentros que celebran la vida y obra de estos creadores.

Los días 10 y 11 de abril, María Pagés y El Arbi El Harti, en colaboración con los intérpretes, presentan el estreno de Tus pies son dos raíces que buscan el fuego, espectáculo inspirado en la foto de la cena homenaje al poeta Luis Cernuda celebrada el 29 de abril de 1936 en Madrid. La pieza invita a 17 artistas y músicos a transformar a los autores de la Generación del 27 en bailarines, músicos, temas e ideas contemporáneas. El espectáculo estará acompañado de un encuentro comisariado por Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que incluirá una conferencia a cargo de Niño de Elche, para hablar del legado de los artistas de la Generación del 27.

Cernuda es también fuente de inspiración en Poemas para un cuerpo, nuevo espectáculo de la Compañía Antonio Ruz, con dramaturgia de Alberto Conejero, que llega a Centro Danza Matadero del 21 al 23 de mayo. Una pieza donde danza, teatro y performance confluyen en un mismo lenguaje y en la que ocho intérpretes exploran el cuerpo como espacio de deseo, memoria, pérdida e identidad para establecer un diálogo entre la sensibilidad del poeta, su experiencia del exilio y las inquietudes universales de la condición humana.

Malandain Ballet Biarritz recupera la música de Manuel de Falla, referente para músicos, intelectuales y artistas de la Generación del 27, en El amor brujo, con coreografía de Thierry Malandain y escenografía y vestuario de Jorge Gallardo.

Artistas invitados, festivales, masterclass, congresos y residencias

La temporada 2027 contará con la presencia, como artistas invitados, de los creadores Sidi Larbi Cherkaoui, Goyo Montero y Jermaine Spivey, que participarán en Centro Danza Matadero a través de diferentes acciones formativas y artísticas.

Este espacio dedicado a la danza en todas sus formas continua con su apuesta por la formación de bailarines profesionales, aficionados y público a través de talleres para todos los públicos, masterclass para profesionales, congresos, encuentros y mesas redondas participadas por expertos de danza y otras disciplinas.

Además, la segunda edición de Residencias Creativas Centro Danza Matadero permitirá desarrollar cinco nuevos proyectos artísticos que se estrenarán dentro del marco de Nuevos Creadores 2027, ciclo pensado para promocionar el talento de jóvenes artistas y de algunas de las compañías, bailarines y coreógrafos con mayor proyección dentro y fuera de nuestras fronteras.

Centro Danza Matadero participará de la Bienal Flamenco Madrid 2027, así como de L.E.V. Matadero, festival de electrónica visual y realidades extendidas, y Elogio de la Luz, cita artística en torno al poder del diseño de iluminación.