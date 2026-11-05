Bahia Principe reabrirá dos hoteles de su submarca Explore en Tenerife y Jamaica

jueves 5 de noviembre de 2026 , 10:30h

Las reaperturas refuerzan la apuesta de Bahia Principe por Tenerife y Jamaica, dos islas estratégicas con propuestas conectadas con la identidad local y cultural de cada destino

Bahia Principe Hotels & Resorts anuncia oficialmente que el próximo 1 de diciembre reabrirá dos de sus hoteles: Bahia Principe Explore Costa Adeje, en Tenerife, y Bahia Principe Explore Jamaica, en Runaway Bay. A Ambos establecimientos, que forman parte de la submarca Bahia Principe Explore —pensada para familias y grupos que viajan juntos y buscan vivir sus vacaciones a su propio ritmo—, reabren tras una reforma integral desarrollada por Piñero durante aproximadamente un año, que ha supuesto una actualización completa de los principales espacios del hotel, incluyendo habitaciones, zonas comunes. A nivel de producto, presentan una nueva propuesta gastronómica, ocio y entretenimiento, y una mayor conexión con la identidad local de cada destino.

En España y Portugal, Soltour comercializa en exclusiva la oferta vacacional de Bahia Principe, acercando a los viajeros de ambos mercados la propuesta de destinos y experiencias de la compañía. Con motivo de la reapertura de Bahia Principe Explore Costa Adeje y Bahia Principe Explore Jamaica, el turoperador acompañará esta nueva etapa reforzando la comercialización de ambos establecimientos y acercando al mercado español y portugués una propuesta renovada en dos destinos estratégicos como Tenerife y Jamaica.

La reapertura de ambos hoteles refuerza una nueva etapa para Bahia Principe, marcada por la evolución de su arquitectura de marca, un posicionamiento más claro y una propuesta hotelera más premium, segmentada y conectada con la cultura y el destino. En este contexto, las submarcas Explore y Escape permiten ordenar la oferta de la marca y facilitar que cada huésped identifique qué hotel encaja mejor con sus necesidades, motivaciones y estilo de viaje.

Explore se dirige a familias, grupos y viajeros que quieren combinar descanso, ocio, entretenimiento y conexión con la cultura local, mientras que Escape está orientada a un público adulto que busca una estancia más relajada, sofisticada y enfocada a la desconexión. Esta diferenciación permite reforzar la identidad de cada propiedad y construir una experiencia más coherente desde el momento de la elección, alineada con una forma de viajar más actual, experiencial y vinculada al entorno.

La alianza Piñero-Hyatt impulsa una nueva etapa de crecimiento para Bahia Principe

Estas reaperturas se enmarcan en la nueva etapa de Bahia Principe Hotels & Resorts, impulsada por la joint venture entre Piñero y Hyatt. Gracias a esta colaboración, Bahia Principe mantiene su identidad de marca y esencia hotelera, y Hyatt integra sus resorts en la Inclusive Collection, reforzando su alcance internacional y conectándolos con la plataforma global de la compañía.

La colaboración está permitiendo avanzar en el reposicionamiento de la marca, elevar la experiencia del huésped y ampliar su alcance internacional. En este contexto, los hoteles Bahia Principe forman parte de Hyatt Inclusive Collection y participan en World of Hyatt, reforzando su visibilidad y conexión con la plataforma global de Hyatt.

"La reapertura de estos dos hoteles supone un paso relevante para Bahia Principe, porque nos permite reincorporar a nuestra oferta dos activos estratégicos completamente renovados y reforzar nuestra presencia en Tenerife y Jamaica. Con estas reaperturas renovamos nuestro compromiso con ambos destinos y consolidamos una propuesta más competitiva, elevando la experiencia del cliente a través de una oferta adaptada a la evolución de la demanda y a las preferencias de nuestros clientes”, afirma Julio Pérez, CEO de Bahia Principe Hotels & Resorts.

"Para Soltour, acompañar estas reaperturas significa poner nuestra capacidad de distribución y nuestro conocimiento del mercado al servicio de una propuesta de Bahia Principe completamente renovada. Nuestra relación exclusiva en España y Portugal nos permite acercar al canal un producto muy competitivo en dos destinos estratégicos, Tenerife y Jamaica, y seguir reforzando nuestro papel como socio de referencia para las agencias, con propuestas capaces de responder a las nuevas expectativas del viajero.”, afirma Mateo Ramón, CEO de Soltour.

Bahia Principe Explore Costa Adeje: un hotel con esencia volcánica

Inspirada en la identidad de Tenerife, sus paisajes volcánicos y su herencia guanche, la reforma integral de Bahia Principe Explore Costa Adeje renueva habitaciones, zonas comunes y espacios de convivencia. El resultado es una experiencia más luminosa, funcional y conectada con el destino, pensada para familias y grupos.

Entre sus principales novedades destacan 471 habitaciones, 3 piscinas —una de ellas infinity con vistas al Atlántico— y 4 restaurantes con cocina internacional, italiana, mongola y una opción informal junto a la piscina. La experiencia se completará con juegos, actividades recreativas, manualidades, música en vivo y karaoke, además de un Kids Club para niños de 4 a 12 años que acercará la cultura local a través del juego y el aprendizaje.

Bahia Principe Explore Jamaica: una renovación tras un proceso de recuperación

Bahia Principe Explore Jamaica reabre en Runaway Bay tras una reforma integral que actualiza habitaciones, suites, zonas comunes y áreas de servicio, y refuerza su carácter familiar todo incluido. Inspirado en el concepto “Roots”, conecta al huésped con la cultura jamaicana, su entorno natural y el ritmo relajado del Caribe.

El hotel contará con 647 habitaciones, 3 piscinas y 7 restaurantes con cocina internacional, mongola, italiana, la propuesta Route 66 y opciones informales. La experiencia incluirá música en vivo, karaoke, beach party, clases de baile, deportes y “Xaymaca The Show”, un recorrido por la historia y los ritmos de la isla. La oferta familiar se completará con Kids Club, waterpark, actividades creativas, bike tour, clases de patois y Bahia Principe Village.