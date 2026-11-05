Llega el OPPO A7 Pro 5G con una potente batería que ofrece más de 48 horas de autonomía

jueves 5 de noviembre de 2026 , 09:30h

OPPO ha presentado el OPPO A7 Pro 5G, el último modelo de su serie A, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento y una experiencia fotográfica superior en el día a día.

Equipado con una batería de gran capacidad de 7.400 mAh, el nuevo procesador NetworkBoost Chip S1 y el sistema de refrigeración SuperCool VC, ofrece un rendimiento y una durabilidad a largo plazo, respaldados por cinco años de Protección de Fluidez1. El OPPO A7 Pro 5G eleva la fotografía de la serie A al siguiente nivel gracias a su cámara selfie ultra gran angular de 50 MP con AI Zoom, una cámara principal trasera de 50 MP y un conjunto de herramientas de imagen impulsadas por inteligencia artificial. La experiencia se completa con una cubierta trasera de diseño inspirado en la naturaleza, creada mediante un proceso de grabado en relieve de última generación para lograr un aspecto atemporal.

Energía de larga duración y rendimiento fluido

Fiel al compromiso histórico de OPPO de ofrecer una experiencia fluida, el nuevo OPPO A7 Pro 5G integra tecnologías y funciones diseñadas para que el dispositivo responda con agilidad tanto en el uso diario como a lo largo de los años.

El OPPO A7 Pro 5G responde a las necesidades de quienes exigen máxima autonomía gracias a su batería de 7.400 mAh y sus más de 48 horas de uso. El dispositivo resiste sin problemas jornadas intensas, con hasta 25,87 horas de navegación en Google Maps y más de 10 horas (10,08) de directos en TikTok. Esta batería conserva más del 80 % de su capacidad nominal tras 1.800 ciclos de carga completos, lo que equivale a una vida útil de seis años[1]. La carga rápida 80W SUPERVOOC™ permite alcanzar el 100% de la batería en solo 70 minutos[2] en cualquier momento del día. Además, gracias a la carga inversa por cable[3], el teléfono puede alimentar cómodamente otros dispositivos cuando sea necesario: desde un mini ventilador durante una escapada hasta iluminar a la perfección cualquier directo de maquillaje.

Más allá de la autonomía, el OPPO A7 Pro 5G ha superado el test de fluidez de 5 años de OPPO. Asimismo, estrena Extended Use Care 2.0, una prestación que ayuda a mantener un rendimiento ágil mediante optimizaciones basadas en hábitos y herramientas de limpieza profunda, ofreciendo informes visuales que permiten al usuario conocer el estado de su dispositivo. Junto al mantenimiento diario, ColorOS Smoothness Boost proporciona mejoras periódicas a nivel de sistema mediante actualizaciones OTA para que el dispositivo siempre funcione como el primer día.

Para llevar esta experiencia aún más lejos, el chip NetworkBoost Chip S1 para AI LinkBoost 4.0 mejora el reconocimiento del entorno y la recepción de señal en condiciones de red débiles, aumentando la cobertura de subida en más de un 50 %[4] en las bandas de frecuencia clave. Junto con el nuevo AI GameBoost 3.0 para un rendimiento sostenido en juegos y una gran cámara de vapor Glacier VC de 4.300 mm², el teléfono garantiza un funcionamiento estable, fiable, rápido y con gran capacidad de respuesta.