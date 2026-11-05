Polonia, país invitado del Festival Eñe, llega a Teatro de La Abadía con dos monodramas

jueves 5 de noviembre de 2026 , 09:15h

El Festival Eñe, con el apoyo del Instituto Polaco de Cultura de Madrid, presenta en Teatro de La Abadía dos monodramas protagonizados por Agnieszka Przepiórska, escritos por Piotr Rowicki y dirigidos por Anna Gryszkówna: No se muere en mayo. La historia de Barbara Sadowska (6 de noviembre) y Ginczanka. Receta para una vida sencilla (7 de noviembre). Con estas dos funciones, Polonia, país invitado de esta edición del Festival Eñe, acerca al público madrileño el teatro polaco contemporáneo.

Para Juan Mayorga, Director Artístico de Teatro de La Abadía, "no se puede escribir la historia del teatro español sin mencionar al teatro polaco. Debemos mucho a nombres como Grotowski, Kantor, Mrożek o Lupa (cuyo Final de partida o Ante la jubilación marcaron un hito en Teatro de La Abadía). Estos autores no solo fueron creadores de espectáculos, sino maestros con una influencia que ha perdurado y perdurará. Por eso, en La Abadía sentimos un profundo interés por este ciclo. Debemos hospitalidad a estos espectáculos que representan las formas más altas de expresión del teatro, y de la cultura polaca. En La Abadía, casa de la palabra, se pronuncian con especial emoción y afecto otras lenguas además de la española. Es maravilloso que se pronuncie la bella lengua polaca en nuestros escenarios".

Agnieszka Przepiórska lleva diez años dedicada a este género, en el que ha dado voz a figuras como Simona Kossak o Anna Walentynowicz, y siempre en colaboración con el dramaturgo Rowicki y Gryszkówna, actriz y directora del Teatro Nacional. Actriz de teatro, series y cine, además de intérprete de monólogos. Licenciada por la Facultad de Interpretación de la Escuela Superior Estatal de Arte Teatral y Cinematográfico de San Petersburgo. Przepiórska también se graduó en la Escuela de Formadores y Formadoras. Entre 2005 y 2008 fue actriz del Teatro Dramático Jerzy Szaniawski de Wałbrzych.

En los años siguientes colaboró con numerosos teatros, entre otros, en Bielsko-Biała, Koszalin, Szczecin, Varsovia y Zielona Góra. Desde 2021 forma parte de la plantilla del Teatro Juliusz Słowacki de Cracovia. También ha actuado en producciones cinematográficas y series de televisión como, entre otras: Artyści, Glina, Fala zbrodni, Ojciec Mateusz, Druga szansa, Pati e Imago. Asimismo, en 2025 participó en el monodrama Salvadas, de la directora teatral polaca Maja Kleczewska, en Réplika Teatro dentro de la programación del festival ELLAS CREAN con el apoyo del Instituto Adam Mickiewicz de Polonia como parte del programa cultural internacional de la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea 2025.

No se muere en mayo. La historia de Barbara Sadowska Viernes 6 de noviembre, 12:00 h y 20:00 h

El espectáculo inaugura la colaboración del Festival Eñe con Poetas en La Abadía. Retrata a Barbara Sadowska (París, 1940), poeta, activista social y opositora al régimen comunista, y madre de Grzegorz Przemyk, asesinado en 1983 por agentes de la Milicia Ciudadana. Mayo, el mes favorito de Sadowska, fue también el del nacimiento y la muerte de su hijo.

La obra acompaña a la madre mientras se prepara para el funeral. Está desgarrada por los recuerdos y las emociones, pero no solo habla de duelo y despedida. Cuenta también cómo Sadowska recupera su autonomía y cómo, tras la muerte de su hijo, se enfrenta con tenacidad a todo el aparato judicial de la (in)justicia.

Tras la presentación matinal de las 12:00 horas se realizará un encuentro con Agnieszka Przepiórska.

Ginczanka. Receta para una vida sencilla. Sábado 7 de noviembre, 20:00 h

Más que una biografía al uso, la obra es un retrato íntimo de Zuzanna Ginczanka (seudónimo de Sara Polina Gincburg, 1917-1944), conocida como la «Reina de la Poesía» y el «Ángel con falda». Se la muestra como una mujer llena de vida, pasión y entusiasmo, a quien la guerra y el auge del antisemitismo acabaron empujando a la clandestinidad y la persecución. Ginczanka, que escribió una obra admirada por Julian Tuwim y Witold Gombrowicz, se ocultó en Cracovia durante la ocupación alemana. Tras ser delatada por un vecino, fue detenida por la Gestapo.

Nacida en la encrucijada de Ucrania, Rusia y Polonia, de ascendencia judía y con raíces rusas y romaníes, Ginczanka eligió finalmente Polonia como lengua y casa. El montaje recrea además el vibrante ambiente artístico de la Varsovia de los años treinta.

Al terminar la función habrá un encuentro con la compañía, la crítica literaria Mercedes Monmany y Elżbieta Bortkiewicz, traductora al castellano de la obra de la poeta. El público podrá adquirir El ave de fuego (Báltica, 2026), la primera antología de Ginczanka publicada en España.