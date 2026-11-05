El Pirineo francés adelanta el inicio de la temporada de esquí a finales de noviembre

Luz Ardiden, Cauterets y Les Angles serán las primeras estaciones en poner en marcha sus remontes a finales de noviembre, mientras que el grueso de los dominios comenzará la temporada durante el puente de diciembre.

La temporada de esquí 2026-2027 comienza a tomar forma en el Pirineo francés. Las estaciones del macizo vecino ya han anunciado sus previsiones de apertura y algunas se adelantarán al tradicional puente de diciembre para recibir a los primeros esquiadores. Luz Ardiden será la encargada de inaugurar la campaña el próximo 25 de noviembre, seguida de Cauterets y Les Angles, que también prevén abrir sus instalaciones durante los últimos días del mes.

La estación de Altos Pirineos dará el pistoletazo de salida el miércoles 25 de noviembre. Cauterets ha programado una preapertura del 27 al 29 de noviembre, mientras que Les Angles, en los Pirineos Orientales, prevé comenzar a recibir esquiadores el sábado 28.

Estas primeras jornadas permitirán anticipar el comienzo de una temporada que, si las condiciones meteorológicas y de innivación acompañan, se prolongará hasta la primavera. Cauterets y el Pic du Midi prevén mantener su actividad hasta el 18 de abril de 2027, lo que podría ofrecer una ventana de hasta 145 días de esquí en el macizo.

El gran despliegue del puente de diciembre

Tras las primeras aperturas de noviembre, el grueso de las estaciones del Pirineo francés iniciará la temporada durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. Los días 4 y 5 de diciembre marcarán el comienzo de la actividad en buena parte de los dominios, con propuestas repartidas por los diferentes departamentos del macizo.

En Altos Pirineos, Piau-Engaly y Saint-Lary tienen prevista su apertura el 4 de diciembre, mientras que Peyragudes y Grand Tourmalet lo harán el día 5. En Alta Garona, Luchon-Superbagnères comenzará la temporada el 4 de diciembre.

El calendario incluye también la apertura de Ax 3 Domaines, en Ariège, y Font-Romeu Pyrénées 2000, en los Pirineos Orientales, ambas previstas para el 5 de diciembre.

La oferta se extenderá igualmente a las estaciones de esquí nórdico, que permitirán disfrutar de los paisajes del Pirineo a través de recorridos entre bosques, valles y espacios naturales.

Las primeras estaciones de noviembre…

Luz Ardiden: el comienzo de la temporada

Situada en los Altos Pirineos, Luz Ardiden tiene prevista su apertura el 25 de noviembre y el cierre de la temporada el 28 de marzo de 2027. La estación dispone de 60 kilómetros de pistas, distribuidos entre los 1.720 y los 2.500 metros de altitud, y cuenta con 12 remontes mecánicos.

Su dominio ofrece itinerarios para diferentes niveles de esquí y una combinación de pistas que permite disfrutar tanto a quienes se inician en este deporte como a los esquiadores más experimentados. La orientación de sus laderas y la red de producción de nieve artificial contribuyen a mejorar las condiciones de la estación, siempre sujetas a la evolución meteorológica.

La experiencia de invierno se completa en el valle con propuestas de bienestar y gastronomía. El centro termal Luzéa, en Luz-Saint-Sauveur, invita a combinar las jornadas de esquí con momentos de relajación. También destacan las salidas nocturnas con raquetas de nieve y raclette tradicional bajo una cúpula de madera en el Col du Pourtère.

La programación de la temporada incluye además citas culturales y musicales. El 30 de diciembre de 2026, a las 18:00 horas, las cumbres de Luz Ardiden se iluminarán de forma excepcional como preludio de tres conciertos y un espectáculo de fuegos artificiales. La estación acogerá asimismo el Luz Winter Fest, los días 26 y 27 de febrero de 2027, con el Rose Festival y el DJ Mosimann.

Les Angles: esquí y ambiente de pueblo de montaña

En los Pirineos Orientales, Les Angles prevé abrir sus pistas el 28 de noviembre y prolongar la temporada hasta el 4 de abril de 2027. Su propuesta combina el esquí alpino con el ambiente de un pueblo de montaña, una fórmula que permite disfrutar de la nieve sin renunciar a otras actividades.

La estación cuenta con 55 kilómetros de pistas alpinas y está integrada en el espacio nórdico del Capcir. A su oferta deportiva suma el centro Angléo Balnéo & Spa, el trineo monorraíl Lou Bac Mountain y el nuevo boardercross dedicado a Cécile Hernandez.

El calendario de invierno incorpora también experiencias singulares, como el buceo bajo el hielo en el lago de Balcère, y citas culturales como el festival Garosnow, que celebrará su 15.ª edición los días 8 y 9 de enero de 2027.

La apertura de la temporada coincidirá con la preparación de su tradicional Village de Noël, previsto del 1 de diciembre al 6 de enero, que transforma el entorno de la estación en un escenario de ambiente navideño.

Cauterets: nieve en altura y naturaleza

Cauterets, también en los Altos Pirineos, ha programado una preapertura del 27 al 29 de noviembre y el inicio de la temporada continuada el 4 de diciembre de 2026, con cierre previsto el 18 de abril de 2027.

Su oferta se articula en torno a dos espacios diferenciados: el dominio alpino del Cirque du Lys, situado en altura, y el área nórdica de Pont d’Espagne, en pleno Parque Nacional de los Pirineos, que dispone de 36,5 kilómetros de recorridos para esquí de fondo.

La estación combina así la práctica de los deportes de invierno con el descubrimiento de un entorno natural de gran valor paisajístico. Entre sus propuestas complementarias figuran los Bains du Rocher, con sus nuevas Termas de Campeones, las Sunset Sessions en la terraza de pistas, con ostras y champán, y la celebración de Nochevieja en el pueblo.

Calendario de aperturas y cierres del Pirineo francés 2026-2027

Tras las primeras aperturas de noviembre, el resto de las estaciones irá incorporándose progresivamente a la temporada de invierno.

Altos Pirineos: Luz Ardiden (25 de noviembre), Cauterets (27 de noviembre, preapertura), Piau-Engaly y Saint-Lary (4 de diciembre), y Grand Tourmalet, Peyragudes y Pic du Midi (5 de diciembre).

Pirineos Orientales: Les Angles (28 de noviembre), Font-Romeu Pyrénées 2000 (4 de diciembre) y los dominios de Cambre d’Aze, Formiguères y Porté-Puymorens, con aperturas durante los primeros fines de semana de diciembre y actividad continuada desde el día 19.

Alta Garona: Luchon-Superbagnères (4 de diciembre) y Le Mourtis (18 de diciembre).

Ariège: Ax 3 Domaines y el espacio nórdico de Beille (5 de diciembre). Guzet, Monts d’Olmes, Ascou-Pailhères, Goulier, Le Chioula y Mijanès-Donezan tienen prevista su apertura el 19 de diciembre.

Béarn Pyrénées–Pays Basque: Le Somport (4 de diciembre), La Pierre Saint-Martin (5 de diciembre) y Gourette, Artouste, Issarbe e Iraty a partir del 19 de diciembre, con distintas modalidades de apertura.

Aude: Camurac y La Quillane mantienen sus fechas pendientes de confirmación.

Las estaciones de esquí nórdico de Nistos, Cauterets-Pont d’Espagne y Val Louron también se incorporarán progresivamente a la temporada durante diciembre.