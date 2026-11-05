Timothy Goodman lleva el arte urbano a la fachada del hotel a&o Köln Neumarkt

jueves 5 de noviembre de 2026 , 10:00h

El artista neoyorquino firma su primera intervención en Alemania con una obra de gran formato en el a&o Köln Neumarkt. Tres días de trabajo, palabras inspiradas en la identidad local y un mensaje universal de convivencia dan forma a «People Love People».

El arte urbano ha encontrado un nuevo escenario en Colonia. El artista neoyorquino Timothy Goodman ha convertido la fachada del hotel a&o Köln Neumarkt en un gran lienzo de aproximadamente 800 metros cuadrados, donde las palabras, los trazos y las referencias a la cultura local se entrelazan para construir una historia sobre la convivencia y las relaciones humanas. Bajo el título «People Love People», el mural supone su primera intervención artística en Alemania.

Inspirado por Keith Haring y conocido por sus composiciones de líneas fluidas, contornos definidos y mensajes directos, Goodman ha completado la obra en apenas tres jornadas de intenso trabajo. El resultado ocupa las dos paredes del edificio situadas en Mauritiuswall, a escasos metros de Neumarkt, y transforma un espacio cotidiano del barrio de Mauritiusviertel en un punto de encuentro entre arte, ciudad y comunidad.

«La razón por la que hago arte es para conectar con otros seres humanos», afirma el artista, de 44 años, cuya trayectoria está marcada por la voluntad de acercar la creación artística a la vida cotidiana.

Un mural que habla el lenguaje de Colonia

«People Love People» no es únicamente una intervención de gran formato. La obra incorpora palabras y expresiones propias de Colonia, conocidas como kölsch, que conectan el universo creativo de Goodman con la identidad del barrio. De «Veedel» a «Klaaf», el artista construye un relato visual que invita a reflexionar sobre la convivencia, el respeto y la capacidad de las personas para compartir un mismo espacio.

El proceso creativo también ha dejado espacio para la espontaneidad. Goodman trabaja sin un modelo cerrado, guiado por una lista de palabras y conceptos que va trasladando directamente a la pared. A 20 metros de altura y sobre una plataforma elevadora, cada trazo adquiere forma de manera intuitiva.

«Mi trabajo es espontáneo, intuitivo y flexible. Veo las palabras como trazos; los errores surgen de forma natural», explica. Una filosofía que se refleja en algunos juegos de palabras y pequeños errores ortográficos que, lejos de restar valor a la obra, forman parte de su personalidad.

Para Tanja Heuchele, comisaria del proyecto, el mural responde a una premisa esencial del arte público: «¿Quién pasa por aquí cada día?». La respuesta se encuentra en una obra que habla el lenguaje local, pero que resulta comprensible para cualquier visitante, sin necesidad de explicaciones.

Del arte urbano a los grandes proyectos internacionales

Timothy Goodman ha realizado más de 250 murales en diferentes lugares del mundo y ha colaborado con marcas y medios internacionales como Apple, Nike, Tiffany & Co. y The New York Times. Su trabajo transita entre el arte, el diseño, la ilustración y la cultura urbana, con una constante: la voluntad de conectar con las personas a través de mensajes que forman parte de su entorno.

«Siempre me ha interesado romper las barreras entre el arte, el diseño y la vida», señala. Una visión que le ha llevado a desarrollar proyectos tan diversos como intervenciones en espacios deportivos de Brooklyn, diseños de ropa para Uniqlo o trabajos artísticos sobre vehículos urbanos en Nueva York.

El mural de Colonia amplía esa trayectoria con una obra que traslada su lenguaje visual a un contexto europeo y a una ciudad con una marcada identidad cultural.

El arte público como punto de encuentro

La intervención ha despertado la curiosidad de quienes transitan por Mauritiuswall, donde la fachada del hostal se ha convertido en un nuevo elemento reconocible del paisaje urbano. Para Jacqueline Rieger, directora general de los tres establecimientos a&o de Colonia, la transformación supone también una oportunidad para reforzar la presencia del alojamiento en la ciudad. «Ahora somos el hostal con el mural enorme y se nos ve desde muy lejos», afirma.

La relación entre a&o Hostels y el arte no es nueva. Oliver Winter, fundador y director general de la compañía, destaca que este tipo de iniciativas permiten contribuir a la vida de las comunidades locales y preservar sus tradiciones desde una perspectiva contemporánea.

En esa misma línea, Goodman defiende que el arte urbano no debe quedar reservado a quienes visitan museos o galerías. «El arte urbano llega hasta dónde estás», sostiene. Para él, basta con que alguien gire una esquina, descubra algo inesperado y se detenga durante unos segundos para que la obra haya cumplido su propósito. Una fotografía, una sonrisa o una reflexión fugaz pueden ser suficientes. «Lo único que busco es generar un intercambio», concluye el artista.

Con «People Love People», Colonia suma una nueva intervención a su paisaje urbano y demuestra cómo una fachada puede convertirse en algo más que un elemento arquitectónico: un espacio abierto a la creatividad, la convivencia y el diálogo entre culturas.