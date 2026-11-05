SADIA presenta EL ESCORPIÓN, un disco donde las canciones vuelven a ser lo importante

jueves 5 de noviembre de 2026 , 09:00h

«En el rock and roll no se trata de inventar la rueda. Se trata de seguir haciéndola girar.» (Sadia)

Hay artistas que persiguen la novedad. SADIA lleva más de treinta años persiguiendo otra cosa: encontrar el alma en cada canción.

Ese principio está detrás de El Escorpión, su nuevo trabajo discográfico. Un álbum de diez canciones en el que conviven rock and roll, blues, boogaloo y baladas, puestos al servicio de las historias que cuentan.

El Escorpión está disponible desde el 30 de octubre de 2026.

Lejos de ser un disco conceptual, El Escorpión reúne diez canciones escritas en momentos diferentes. Escuchadas juntas, dibujan un universo poblado por personajes y situaciones reconocibles: un corazón destartalado, un escorpión enamorado, un poeta bohemio o un viejo bluesman perseguido por su propia maldición. Historias de derrota, deseo, humor y carretera, pero también de seguir adelante.

El disco ha sido grabado junto a la banda de SADIA, formada por Aure Martín (batería) y Quili Sánchez (bajo), y cuenta con la participación de Santiago Campillo, que además de producir el álbum aporta su guitarra a varias de las canciones. La grabación se completa con la participación de Quino Lucas (teclados), Big Dani Pérez (saxo tenor) y Little Fonsi (armónica), además de los coros de Pedro Martin y de Fede Espinosa.

El resultado reúne en un mismo álbum las distintas influencias que han acompañado a SADIA a lo largo de su trayectoria, sin necesidad de convertirlas en una declaración de estilo. Son diez canciones y diez historias que encuentran su punto de unión en una misma forma de entender el rock and roll.

Nacido en Zamora en 1974, SADIA lleva más de tres décadas escribiendo canciones y defendiéndolas sobre los escenarios. Su trayectoria independiente incluye los álbumes Cruce de caminos (2014), La flor del opio (2018) y Whiskey, amor y blues (2023).

Con El Escorpión llega a su cuarto trabajo discográfico, manteniendo una forma de entender la música basada en el oficio, las canciones propias y el rock and roll en castellano.