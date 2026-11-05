Torre del Marqués propone una escapada gastronómica para dar la bienvenida a 2027

jueves 5 de noviembre de 2026 , 09:45h

El hotel, distinguido con Tres Llaves Michelin, propone una escapada de cuatro noches para dos personas que combina alta gastronomía, búsqueda de trufa negra, enoturismo y experiencias wellness para dar la bienvenida a 2027.

Despedir el año en plena naturaleza, descubrir los secretos de la trufa negra, recorrer viñedos ecológicos y disfrutar de la gastronomía de proximidad. Son algunos de los atractivos de la propuesta de Torre del Marqués, el hotel de lujo situado en el corazón del Matarraña turolense, que ha diseñado una experiencia especial de cuatro noches para dos personas con motivo de la llegada de 2027.

Reconocido con Tres Llaves Michelin, el establecimiento invita a celebrar estas fechas de una manera diferente, combinando el confort de sus instalaciones con actividades vinculadas al paisaje, los productos locales y las tradiciones gastronómicas de esta comarca aragonesa.

La trufa negra, protagonista de la experiencia gastronómica

La cocina ocupa un lugar central en esta escapada, con cuatro propuestas que permiten acercarse a la identidad culinaria del territorio y descubrir sus productos de temporada.

La primera es el Menú Gastronómico del restaurante La Atalaya, elaborado a partir de ingredientes de proximidad y productos de invierno. Su propuesta combina la tradición del Matarraña con técnicas contemporáneas. Entre sus platos más representativos destaca el ternasco de Aragón, cocinado a baja temperatura durante 17 horas y glaseado con una reducción de sus propios jugos, acompañado de ravioli de repollo y boniato.

La segunda experiencia es el Menú Atalaya, concebido como un recorrido gastronómico en el que cada elaboración encuentra su correspondencia en los vinos de Mas de Llucia, la bodega de la finca. Un maridaje que pone de relieve la relación entre la cocina y la tradición vitivinícola de la zona.

La trufa negra, uno de los productos más apreciados de la gastronomía turolense, protagoniza otra de las actividades. Los huéspedes podrán participar en una búsqueda guiada en una finca trufera, a la que llegarán en vehículos todoterreno 4x4 para conocer de cerca el proceso de localización y recolección de este producto. La jornada finalizará con un menú degustación en el que la trufa recogida durante la visita estará presente en las distintas elaboraciones, desde los entrantes hasta los postres.

El programa culmina con la Cena Especial de Nochevieja, una propuesta gastronómica diseñada para la ocasión que permitirá despedir 2026 alrededor de la mesa, con las tradicionales uvas de la suerte y música para recibir el nuevo año.

Enoturismo y bienestar entre viñedos

La experiencia también reserva espacio para descubrir el paisaje y la tradición vitivinícola de la finca. Una visita a los viñedos y a la bodega Mas de Llucia, acompañada de una cata de vinos ecológicos, permitirá conocer sus particularidades y acercarse a la relación entre la tierra, el clima y la elaboración del vino.

El descanso y el bienestar completan la propuesta. La estancia incluye tres accesos privados al spa, de 60 minutos cada uno, y dos masajes de 50 minutos. Un espacio equipado con sauna, baño turco, tumbonas calefactadas y ducha bitérmica, concebido para disfrutar de momentos de relajación después de las actividades de cada jornada.

Todo ello en una finca rodeada de naturaleza, donde la arquitectura tradicional rehabilitada, el paisaje mediterráneo de interior y la atención personalizada contribuyen a definir la identidad del establecimiento.

Cuatro noches para comenzar 2027 de otra manera

La Experiencia Especial de Fin de Año está pensada para dos personas e incluye cuatro noches de alojamiento en habitación doble superior, desayunos buffet diarios, las cuatro propuestas gastronómicas, la visita a los viñedos y la bodega con cata de vinos ecológicos, dos masajes, tres accesos privados al spa y aparcamiento cubierto.

La propuesta está disponible desde 2.960 euros para dos personas, con tarifas sujetas a disponibilidad.

Con esta iniciativa, Torre del Marqués convierte la despedida del año en una oportunidad para descubrir el Matarraña desde una perspectiva diferente, en una estancia que reúne gastronomía, naturaleza, enoturismo y bienestar en un entorno privilegiado.