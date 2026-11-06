OMODA 9 SHS, actualiza su tecnología y estrena una nueva edición especial en negro mate

viernes 6 de noviembre de 2026 , 08:30h

El buque insignia de OMODA incorpora mejoras en el comportamiento dinámico, los asistentes a la conducción y el aparcamiento automático, y presenta una nueva versión con carrocería en negro mate y un interior completamente negro.

El OMODA 9 SHS híbrido enchufable evoluciona con una actualización que introduce novedades en su apartado técnico y tecnológico, al tiempo que amplía su oferta con una edición especial de carácter exclusivo. Bajo el nombre de Black Edition, esta nueva variante llegará al mercado español con una producción limitada a 200 unidades y una estética marcada por el negro mate tanto en el exterior como en el habitáculo.

Los cambios afectan principalmente al comportamiento dinámico, la puesta a punto del chasis y la calibración de diferentes sistemas de asistencia a la conducción. Una serie de ajustes que buscan mejorar el confort, la estabilidad y la facilidad de uso de un modelo que mantiene intactas sus prestaciones mecánicas y su tecnología híbrida enchufable.

Mejoras en el comportamiento dinámico y el sistema de frenado

Una de las principales novedades de esta actualización se encuentra en el equipo de frenos delanteros, que incorpora discos de mayores dimensiones y mejoras en la ventilación y la capacidad de disipación térmica. El objetivo es mantener un rendimiento más constante incluso en situaciones de conducción que exigen un mayor esfuerzo del sistema.

También se ha revisado la puesta a punto del chasis. La incorporación de una barra estabilizadora reforzada y unos muelles más firmes permite controlar mejor los movimientos de la carrocería y aumentar la estabilidad, especialmente en vías rápidas.

El conjunto mantiene la suspensión electromagnética, una de las soluciones tecnológicas más destacadas del modelo. Este sistema adapta continuamente la respuesta de la amortiguación a las condiciones de circulación, buscando un equilibrio entre comodidad y control que permita afrontar distintos tipos de recorrido.

Asistentes a la conducción y aparcamiento automático más intuitivos

La actualización también alcanza a los sistemas de asistencia. El centrado en el carril (ICA, Integrated Cruise Assist) recibe una nueva calibración destinada a reducir la sensación de resistencia en el volante y ofrecer una intervención más natural.

Por su parte, los avisos del control de crucero adaptativo y del limitador inteligente de velocidad pueden interrumpirse mediante los mandos del volante. El sistema de advertencia de salida involuntaria de carril (LDW, Lane Departure Warning) también modifica su funcionamiento y elimina la vibración del volante.

Otra de las mejoras afecta al sistema de aparcamiento automático (APA, Automatic Parking Assist), cuyo algoritmo se ha actualizado para optimizar las maniobras. Entre las novedades destaca la posibilidad de seleccionar si el vehículo debe estacionar de frente o marcha atrás. También se han revisado los mensajes informativos durante el proceso y la visualización del sistema de cámaras de visión 360 grados (AVM), que ahora ocupa menos espacio en la pantalla.

Black Edition: exclusividad en negro mate

La principal novedad estética de esta renovación es el OMODA 9 SHS Black Edition, una edición limitada que apuesta por una imagen más sobria y deportiva. Su producción para España estará restringida a 200 unidades.

La carrocería luce un acabado en negro mate que se combina con llantas también en negro y diferentes elementos en negro brillante. Esta combinación se extiende a la parrilla delantera, las tomas de aire, los faldones laterales, los retrovisores, los guardabarros y los parachoques, creando una imagen exterior uniforme y diferenciada.

El interior mantiene esa misma línea estética con un habitáculo completamente negro y tapicería de cuero Nappa, que refuerza su orientación hacia un ambiente de carácter más exclusivo.

537 CV y hasta 145 kilómetros de autonomía eléctrica

La actualización no modifica el apartado mecánico del OMODA 9 SHS, que conserva su sistema híbrido enchufable Super Hybrid System, con una potencia conjunta de 537 CV y tracción a las cuatro ruedas.

Su batería de 34,5 kWh permite recorrer hasta 145 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico, mientras que la autonomía combinada alcanza los 1.100 kilómetros. Estas cifras permiten afrontar buena parte de los desplazamientos habituales sin recurrir al motor de combustión y mantener la autonomía necesaria para realizar viajes largos.

El modelo cuenta con etiqueta Cero Emisiones de la DGT y admite recarga rápida en corriente continua con una potencia máxima de 40 kW. También incorpora tecnología V2L (Vehicle-to-Load), que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Con esta evolución, OMODA refuerza la propuesta de su modelo de referencia en el segmento de los híbridos enchufables, combinando ajustes técnicos, nuevas funcionalidades y una edición especial de producción limitada. Desde su lanzamiento, más de 6.500 clientes en España han elegido el OMODA 9 SHS, una cifra que refleja la acogida comercial del modelo en nuestro mercado.