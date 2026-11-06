Wild Is the Wind, o cómo unir a Nina Simone con David Bowie

viernes 6 de noviembre de 2026 , 08:45h

¿Qué puede unir a Nina Simone y David Bowie?

Una canción, dos voces y una emoción que atraviesa el tiempo.

En 1966, Nina Simone hizo suyo Wild Is the Wind. Diez años después, David Bowie grabó su propia versión. Ahora, en 2026, Steve McQueen parte de esa historia para crear una instalación sonora concebida para el Museo Guggenheim Bilbao.

El libro Steve McQueen 66-76-26 lleva esa intuición a las páginas: más de 180 imágenes de Simone y Bowie dialogan entre sí y componen un retrato de dos figuras magnéticas, camaleónicas e irrepetibles. La edición está diseñada por Irma Boom.

Una invitación a mirar —y escuchar— de otra manera a dos artistas destinados a seguir creciendo en nuestra memoria.

Nina Simone y David Bowie frente a frente en más de 180 imágenes, unidos por Wild Is the Wind, una canción que atraviesa el tiempo.

Steve McQueen (Londres, 1969), artista y cineasta, ganador del Óscar a la Mejor Película por 12 años de esclavitud, Cámara de Oro en Cannes por Hunger y Premio Turner en 1999, es una figura clave de la imagen contemporánea. Entre el museo y la gran pantalla, su obra explora el poder, la memoria y la representación con una potencia visual y política excepcional.