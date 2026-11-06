Fellina Chamberí estrena sus talleres de velas para crear, brindar y disfrutar

viernes 6 de noviembre de 2026 , 09:00h

El restaurante italiano de Grupo Le Cocó se alía con Ooh Lala Candle Studio para organizar talleres creativos que combinan la elaboración de una vela personalizada con un aperitivo y una propuesta gastronómica italiana.

Crear una vela con aroma propio, brindar con un Aperol Spritz y terminar la experiencia compartiendo un plato de pasta. Esta es la propuesta de Fellina Chamberí, que incorpora a su agenda de eventos una nueva actividad junto a Ooh Lala Candle Studio. Los talleres, que comienzan el próximo 5 de noviembre, se celebrarán los jueves y convertirán el restaurante en un punto de encuentro para quienes buscan planes diferentes en torno a la creatividad y la gastronomía.

La iniciativa está pensada para disfrutar en compañía: una tarde con amigas antes de Navidad, una celebración de cumpleaños o, simplemente, una ocasión para desconectar de la rutina y compartir una experiencia diferente. Una propuesta que combina el placer de crear con el de sentarse a la mesa, en un ambiente que mantiene la esencia italiana de Fellina.

La actividad comienza con un aperitivo de bienvenida y continúa con la elaboración de una vela personalizada desde cero. De la mano de Ooh Lala Candle Studio, las participantes podrán elegir la forma, el color, el aroma y los detalles decorativos de su creación, convirtiendo cada pieza en un objeto único.

El taller se desarrolla en el patio cubierto de Fellina Chamberí, situado en la calle Caracas, 21, un espacio concebido para disfrutar de la experiencia en grupo, entre conversaciones, creatividad y el ambiente acogedor del restaurante.

Una vez terminada la parte creativa, llega el momento de compartir mesa. La experiencia incluye tablas de embutidos italianos y un plato principal a elegir entre algunas de las opciones más populares de la carta, además de una consumición. El encuentro se completa con un fotomatón con glitter art en directo, que permite a las participantes llevarse una fotografía como recuerdo de la jornada.

La propuesta, con una duración aproximada de tres horas y media, combina así una actividad manual con una experiencia gastronómica y social. La primera convocatoria, prevista para el 5 de noviembre, ya ha completado todas sus plazas, reflejo de la acogida de esta iniciativa.

Creatividad más allá de la mesa

Los talleres de velas se suman a otras experiencias que Fellina Chamberí organiza junto a firmas vinculadas al diseño y al trabajo artesanal. Es el caso de las sesiones de creación de joyas junto a KETT Brand, en las que las participantes diseñan y elaboran su propia pieza mientras disfrutan de un aperitivo y de la propuesta gastronómica del restaurante.

Con estas iniciativas, Fellina amplía su concepto de encuentro gastronómico y propone nuevas formas de disfrutar del tiempo compartido. Una invitación a descubrir que una comida o una cena pueden convertirse también en una experiencia creativa, donde el diseño, la conversación y el placer de compartir adquieren protagonismo.

Información práctica

El taller de creación de velas junto a Ooh Lala Candle Studio tiene un precio de 65 euros por persona e incluye:

Aperol Spritz o bebida de bienvenida.

Aperitivo italiano con tablas de embutidos.

Plato principal a elegir entre diferentes opciones.

Una consumición adicional.

Fotomatón con glitter art en directo.

Taller creativo de aproximadamente tres horas y media, de 18:30 a 22:00 horas.

Vela personalizada terminada para llevarse a casa el mismo día.

Lugar: Fellina Chamberí. Calle Caracas, 21, Madrid.

Día: jueves, con convocatorias desde el 5 de noviembre.

Duración: de 18:30 a 22:00 horas.

Precio: 65 euros por persona.