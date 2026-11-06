La cena de los idiotas… ahora en musical

viernes 6 de noviembre de 2026 , 08:00h

SIENTE A UN IDIOTA A SU MESA Y SE VA A DIVERTIR…

Pero… ¿quién es el idiota al final?

En palabras de su director:

Los desafíos mayores que nos hemos encontrado con la adaptación de la obra de teatro a musical son múltiples y entre ellos el primero es preservar la esencia de la comedia de Francis Veber y a la vez dimensionar la obra, nada menos, que a un musical, lo que nos obliga a introducir cambios para poder ampliar la historia, para poder definir personajes secundarios y darlos un poco más de importancia, pero sobre todo el trabajo que hemos hecho de incorporar las canciones y que puedan ayudar a progresar la historia manteniendo el tono de comedia…

LA CENA DE LOS IDIOTAS. EL MUSICAL

Cada semana, un grupo de amigos organiza una cena privada con una regla infame: cada uno debe llevar a un “idiota” y competir por ver quién trae al mejor. Pierre cree haber encontrado al candidato perfecto… su billete directo a la victoria. Pero nada sale como espera.

Lo que comienza como una burla se transforma en una sucesión de equívocos, situaciones imposibles y giros inesperados que pondrán a prueba las certezas de todos los personajes. En esta versión musical, la comedia se amplifica a través de canciones, ritmo y una puesta en escena pensada para que el público viva una noche de humor inteligente y entretenimiento en estado puro.

Ritmo imparable, humor afilado y un musical que convierte la crueldad en carcajada. ¿Hay algo mejor que invitar a un idiota a cenar? Quizá sí… Que un idiota te invite a cenar… O no…

Basado en la obra original de Francis Veber, este musical pretende convertirse en un éxito como lo fue las películas que se han realizado y la obra teatral que se repone una y otra vez con el mismo resultado: éxito…

Pues hasta el 20 de diciembre se podrá ver y reír e incluso bailar en el Teatro Marquina de Madrid. Y su estreno oficial es el 19 de noviembre.

Leo Rivera y Jaume Giró, protagonistas

Leo Rivera interpretará a Pierre, un hombre convencido de ser el más inteligente de la habitación, mientras que Jaume Giró será François Pignon, uno de los personajes más queridos y recordados del teatro contemporáneo.

Esta nueva versión musical parte de la célebre obra de Francis Veber, una comedia que ha conquistado a espectadores de todo el mundo gracias a su ritmo, su inteligencia y su mirada irónica sobre los prejuicios, la vanidad y las apariencias.

En esta adaptación, la historia adquiere una nueva dimensión escénica gracias a la música, el humor físico y una puesta en escena pensada para conectar tanto con quienes ya conocen la obra original como con nuevos públicos que buscan musicales en Madrid diferentes, divertidos y con personalidad propia.

El elenco de "La cena de los idiotas, el musical" está compuesto por doce intérpretes que interpretarán los personajes de la obra de Francis Veber. Los protagonistas son:

Leo Rivera como Pierre Brochant

como Pierre Brochant Jaume Giró como François Pignon

como François Pignon Alberto Sánchez como Lucien Cheval

como Lucien Cheval Alba Cuartero como Christine Brochant

como Christine Brochant Elena González como Marlène Sasseur

como Marlène Sasseur Héctor Otones como Juste Leblanc

como Juste Leblanc Miguel Ángel Belotto como Pascal Meneaux

como Pascal Meneaux Antonio Mañas como cover de Pignon

como cover de Pignon Sara Martín como cover de Marlène

como cover de Marlène Andrea Enrich

José Montero y Rocío Margón en funciones de swing

La producción está dirigida por Joe O’Curneen y cuenta con la partitura original de Iván Macías. La producción ejecutiva es de Darío Regattieri, CEO de beon. Entertainment.

En el Teatro Marquina de Madrid hasta el 20 de diciembre.