OPPO se asocia con Manus para llevar experiencias de IA a sus smartphones

viernes 6 de noviembre de 2026 , 08:15h

La marca global de dispositivos inteligentes OPPO anunció una colaboración con Manus, una plataforma líder de agentes de IA, para llevar una nueva generación de experiencias inteligentes a sus smartphones.

Al integrar las capacidades de agente de Manus en OPPO AI Mind Pilot, la colaboración ayudará a los usuarios a convertir tareas complejas y de múltiples pasos en resultados listos para usar, impulsando la visión de OPPO de una Inteligencia Proactiva Personalizada, donde la IA comprende a los usuarios y les ayuda de manera proactiva a completar tareas.

«La IA basada en agentes marca un cambio importante: pasa de responder preguntas a ayudar a los usuarios a ejecutar acciones», ha afirmado Kai Tang, presidente de Ingeniería de Software en OPPO. «Junto con Manus, estamos aportando experiencias más proactivas y capaces a AI Mind Pilot, lo que permite a la IA comprender mejor las intenciones de los usuarios, tomar medidas y completar tareas. Nuestro objetivo es hacer que la IA personal se integre de forma natural en la vida cotidiana y el trabajo».

«Los smartphones son fundamentales en la vida diaria de las personas y respaldan muchas de las tareas que gestionan a diario, lo que los convierte en una plataforma natural para los agentes de IA personales», ha explicado Tao Zhang, cofundador y CPO de Manus.

«Al combinar las capacidades de agente de Manus con la integración a nivel de sistema de OPPO, podemos hacer que los agentes de IA avanzados sean más accesibles y ayudar a los usuarios a completar tareas de múltiples pasos a través de interacciones sencillas y naturales».

Las capacidades de Manus debutan en el nuevo Modo Agente de AI Mind Pilot

La colaboración debutará mediante la integración de las capacidades de agente de Manus en el nuevo Modo Agente de AI Mind Pilot en la próxima serie OPPO Find X10 con ColorOS 17.

Diseñado para ir más allá de las simples interacciones de preguntas y respuestas, AI Mind Pilot puede comprender el objetivo final del usuario, desglosarlo en múltiples pasos, identificar la información relevante, seleccionar las herramientas adecuadas y ofrecer un resultado final, incluso trabajando directamente con archivos y fotos almacenados en el dispositivo.

Por ejemplo, un usuario que esté planeando un viaje podría simplemente pedirle a AI Mind Pilot que organice sus planes de viaje. Puede encontrar billetes de avión, reservas de hotel, reservas de restaurantes y entradas para atracciones dispersas en diferentes aplicaciones del smartphone, organizarlos y combinarlos con información en línea relevante para crear un itinerario personalizado día a día, sin necesidad de que los usuarios recopilen y carguen manualmente la información.