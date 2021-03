Cómo y dónde viajaremos los españoles en 2021 según una encuesta de Travelzoo

miércoles 17 de marzo de 2021 , 11:13h

Travelzoo, una compañía global de medios de Internet que publica ofertas y experiencias exclusivas para sus socios, ha realizado una encuesta entre sus socios en España cuyos datos permiten elaborar una acertada radiografía de cómo serán los viajes de los españoles durante 2021. En la encuesta, realizada el pasado mes de febrero, participaron más de 900 socios de Travelzoo España, y las respuestas obtenidas nos descubren sus preferencias y pautas de comportamiento, como los destinos y duración de sus vacaciones, cuándo reservarán o qué papel desempeña la situación epidemiológica en sus decisiones de compra.

España, el destino preferido

Cuando se cumple un año de la proclamación del estado de alarma en España, las intenciones de viajar de los españoles son muy intensas. Así, el 74% de los participantes en la encuesta han afirmado estar listos para viajar cuando esté permitido y, en promedio, cada socio tiene planeado hacer tres viajes nacionales y un viaje fuera de España en 2021. El 82% de los españoles tiene previsto viajar por España, y el 49% planea hacerlo al menos tres veces por un periodo de tiempo que, para el 71% de los encuestados, será superior a las tres noches. La intención de viajar por el país es patente hasta el punto de que el 44% afirma que lo hará incluso si no se ha vacunado. Además, un 56% planean viajar fuera de España durante 2021: Italia y Portugal, en Europa, y el Caribe, Estados Unidos y Japón, en el resto del mundo, son los destinos internacionales más deseados.

Las políticas de cancelación y la situación sanitaria, factores de decisión

El 52% de los encuestados ha declarado que la existencia de ofertas de viaje con cancelación gratuita y la flexibilidad de las condiciones de cancelación son los factores más influyentes en su toma de decisiones con respecto a sus vacaciones, entre los que también se encuentra la situación sanitaria del destino, como que haya poca incidencia de Covid-19 (un 34%) o la inexistencia de avisos de riesgo (un 32%).

Vacaciones de cultura y relax en verano y otoño

Conocer otras culturas (53% de las respuestas), el relax (36%) y la emoción de preparar el viaje (un 34%) son los aspectos relacionados con sus viajes que más han echado de menos los socios de Travelzoo en España durante la pandemia. Por ello, la cultura (para un 44%), la playa (39%) y la naturaleza (35%) serán los principales protagonistas de unos viajes que tendrán lugar, principalmente, durante el verano y el otoño: septiembre (un 36% de los encuestados), junio (un 28%) y julio (28%) son los meses preferidos para viajar por España, mientras que septiembre (19%), octubre (14%) y agosto (11%) lo son para viajar fuera de nuestro país.

Igual o superior presupuesto para viajar que en 2020 y hoteles como opción de alojamiento

Este gran interés de los españoles por viajar en 2021 se manifiesta también en que el presupuesto para las vacaciones no ha disminuido con respeto a 2020: un 67% de los españoles afirma que es el mismo, y un 14%, que ha aumentado con respecto al año anterior. Los hoteles son la opción de alojamiento más deseada (un 57% para viajes por España y un 67% en los viajes internacionales), y en ella los extras más valorados son el desayuno (63%), la flexibilidad en las condiciones de las políticas de cancelación (un 52%), el wi-fi y el aparcamiento gratuito (un 40% y un 36%, respectivamente) y las mejoras en la categoría de la habitación (21%).

Estudio global sobre la confianza del consumidor en la industria turística

Las conclusiones de la encuesta realizada por Travelzoo en España se enriquecen con las obtenidas, paralelamente, en la encuesta Travel Outlook Survey 2021, cuyas conclusiones fueron hechas públicas en la keynote internacional The Rise of Trust - A Global Study on Changing Customer Attitudes to Trust in Travel, que fue presentada el pasado 10 de marzo por Christian Smart, Director General de Travelzoo Alemania, dentro del programa de la ITB, la mayor feria turística del mundo.

Este estudio, realizado gracias a la participación de 8.000 personas de Alemania, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que respondieron a un cuestionario online entre el 12 y el 18 de enero de 2021, analiza el comportamiento de la confianza del consumidor en la industria turística internacional durante la pandemia. Entre las conclusiones, destaca cómo los europeos se sintieron decepcionados con cómo las empresas turísticas gestionaron la comunicación y las reservas durante la pandemia y esperan que, a partir de ahora, aerolíneas y agencias de viaje sepan ganarse de nuevo la confianza que los viajeros tenían en ellas antes de la pandemia. Otros datos interesantes son que el 37% de los españoles participantes preferirán reservar por sí mismos a través de Internet sus viajes, y que las opiniones de sus familiares y amigos (54%) y de plataformas de reputación como Tripadvisor o Trustpilot (en un 40%) son los elementos que más influyen en sus decisiones de viaje. Otro dato que nos sirve para mirar con optimismo cómo será la temporada turística para España es que nuestro país es el segundo destino más deseado para británicos y franceses, y el 3º para los alemanes.

Stephan Keschelis, Director General de Travelzoo en España y Francia, ha comentado los resultados de la encuesta. “Para Travelzoo, la satisfacción de nuestros socios es lo primordial, y por ello es de la mayor utilidad el conocer por su propia voz cómo quieren viajar y cuáles son sus prioridades para poder así ajustar nuestras propuestas y ofertas a sus necesidades. Además, los resultados de la encuesta afianzan nuestro compromiso en seguir ofreciendo a nuestros socios ventajas exclusivas, como la cancelación gratuita de sus reservas, o ventajas especiales en los hoteles como mejoras de categoría de habitación, acceso al Spa u otros extras sin coste o con grandes descuentos. Por último, en un contexto en el que la confianza en las empresas turísticas se ha resentido a causa de la pandemia y los viajeros confían en sus seres más queridos y en las plataformas de reputación para adquirir sus viajes, en Travelzoo estamos muy satisfechos de que los usuarios de Trustpilot nos otorguen una puntuación excelente, de 4’6 sobre 5, y de que todas nuestras ofertas seleccionadas cuenten también con las mejores puntuaciones por parte de los usuarios de Tripadvisor”.