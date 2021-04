Madrid la tercera región que más sube el precio de la vivienda en el primer trimestre del año

miércoles 07 de abril de 2021 , 11:11h

La vivienda en Madrid en marzo de 2021 tuvo un precio medio de 2.760 euros por metro cuadrado, subiendo un 6,56% respecto al año pasado.

Madrid capital (-0,87%) arrojó la sexta caída más intensa del primer trimestre, colocándose en el tercer puesto entre las más caras con 4.005 euros por metro cuadrado.

Según el informe trimestral de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en Madrid en marzo de 2021 tuvo un precio medio de 2.760 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso un ascenso del 0,13% frente al mes de diciembre de 2020, el tercero más intenso de España. Interanualmente, se produjo un repunte del 6,56%, el más importante del país. Mensualmente, creció un 1,10%, el repunte más alto a nivel nacional.

Madrid fue la segunda autonomía más cara, por detrás de Baleares (3.078 €/m²). Además, Madrid fue la tercera provincia más cara. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en marzo de 2021 registró un precio medio de 1.699 euros por metro cuadrado, arrojando una caída trimestral del -1,16%. De un año a otro, la subida fue del 0,56%, y el ajuste mensual fue del -0,64%.

Las perspectivas acerca de la contracción que sufrirían los precios de la segunda mano debido a la crisis pandémica finalmente no se han materializado con la intensidad esperada. La lectura que hace Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, tras los tres primeros meses del año es que “el residencial se he fortalecido como consecuencia del shock al que ha sometido el COVID-19 a la sociedad”. El experto explica su teoría basándose en la relación que hemos mantenido con la vivienda en este último año: “Al pasar más tiempo en el hogar, debido al confinamiento primero y a las restricciones después, hemos tomado conciencia de la importancia de contar con un refugio que nos haga sentir bien”. El directivo comenta que “este renovado valor que ha adquirido la propiedad hace que los ajustes sean relevantes solo cuando el producto inmobiliario es de baja calidad, pero en la mayoría de los casos, el precio no ha variado o lo ha hecho poco”.

En la misma línea, el responsable del portal inmobiliario asegura que la demanda ha retomado la confianza en la vivienda como activo a largo plazo. “No podemos perder de vista el gran descalabro que ha supuesto el coronavirus en el empleo, pero tampoco debemos pasar por alto que esta situación ha elevado el ahorro”. Font admite que “este capital encuentra una salida en la inversión inmobiliaria, lo que mantiene los precios al margen de caídas bruscas”.

Alcobendas fue el undécimo municipio español más caro

Madrid (-0,87%) arrojó la sexta caída más intensa de España en el primer trimestre. Frente al pasado año, la capital madrileña registró un ascenso contenido: 1,49%. Madrid (4.005 €/m²) fue la tercera capital más cara del país, solo por detrás de Donostia-San Sebastián (5.133 €/m²) y Barcelona (4.360 €/m²).

En cuanto a los distritos madrileños, las subidas trimestrales más intensas las protagonizaron San Blas (3,96%), Retiro (3,04%) y Fuencarral-El Pardo (2,78%). Las que más bajaron fueron Barajas (-2,11%), Moncloa-Aravaca (-1,71%) y Villa de Vallecas (-1,43%). Los distritos que más crecieron frente al año pasado fueron Moncloa-Aravaca (6,30%), Vicálvaro (4,19%) y Retiro (3,91%), mientras que la zona de descensos tuvo como protagonistas a Puente de Vallecas (-7,41%), Villaverde (-6,14%) y Barajas (-5,69%). Los distritos más caros fueron Salamanca (6.471 €/m²), Chamberí (5.632 €/m²) y Chamartín (5.558 €/m²), mientras que los más baratos son Villaverde (1.763 €/m²), Puente de Vallecas (1.897 €/m²) y Usera (1.981 €/m²).

Respecto a los municipios madrileños, El Escorial (9,34%) protagonizó la novena subida más significativa del país a nivel trimestral, mientras que Mejorada del Campo (-7,88%) registró la décimo tercera caída más alta de España en este periodo. Interanualmente, Guadalix de la Sierra (26,56%) fue la quinta localidad española que más subió de la región, mientras que Meco (-4,89%) arrojó la mayor bajada en la autonomía. La undécima localidad española más cara en marzo de 2021 fue Alcobendas (3.602 €/m²), mientras que San Martín de Valdeiglesias (985 €/m²) fue el municipio más barato de la región.