Libro: Todos los jóvenes tristes, de F. Scott Fitzgerald

El tercer libro de relatos de Fitzgerald, nunca publicado en español tal como lo compuso en 1926, escrito en el momento de mayor creatividad del autor y con una nueva traducción revisada y actualizada.

Traducción de Antonio Golmar.

Editorial Malpaso

Nueve extraordinarios cuentos que retratan a la generación de jóvenes estadounidenses que vivió entre las dos guerras mundiales…

Nueve relatos de intenso trasfondo autobiográfico, inmediatamente posteriores a El gran Gatsby. Al mundo dinámico de los jóvenes emprendedores que forman la clase de los nuevos ricos se opone el pequeño mundo antiguo de las grandes fortunas, de costumbres arraigadas y decadentes, de prejuicios y frivolidad. En el inevitable choque entre la fascinación por el pedigrí social y el trabajo productivo aparecen estos jóvenes tristes: niños ricos propensos a la fragilidad, a los amores traicionados, al desequilibrio psíquico y el vacío existencial. La carga generacional y emocional de todos los jóvenes rendidos, vencidos. Bellos e inútiles se dejan llevar hacia una tristeza sin salida. El texto «Cómo vivir con 36.000 $ al año», a modo de prólogo, nos introduce en el mundo privado de las dificultades económicas de los Fitzgerald; muy similar al de los personajes de estas encantadoras, cómicas y clarividentes historias.

Estos nueve relatos componen un cuadro extraordinario de la vida de los jóvenes estadounidenses durante los primeros años veinte: el ascenso social del self-made man y la formación de los nuevos ricos, en contraste con la vida insulsa y frívola de las antiguas fortunas; los comportamientos ridículos, que desarrollan situaciones de gran comicidad, y la aparición imprevista de la tragedia, junto con la enorme capacidad narrativa de Fitzgerald, hacen que este libro sea una joya para cualquier lector.

«Una pequeña y perfectamente acabada obra maestra.» Lionel Shriver

«Su talento era tan natural como el dibujo que forma el polvillo en el ala de una mariposa. Hubo un tiempo en que él no se entendía a sí mismo como no se entiende a sí misma la mariposa, y no se daba cuenta de cuándo su talento estaba magullado o estropeado. Más tarde tomó conciencia de sus vulneradas alas y de cómo estaban hechas, y aprendió a pensar.» Ernest Hemingway

SOBRE EL AUTOR

Francis Scott Fitzgerald (St. Paul, Minnesota, 1896-Hollywood, California, 1940) estudió en la Universidad de Princeton, se alistó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y publicó su primera novela, ‘A este lado del paraíso’, en 1920. Ese mismo año se casó con Zelda Sayre, y durante la década siguiente la pareja repartió su tiempo entre Nueva York, París y la Riviera. Fitzgerald fue una voz literaria nueva de gran calado, y entre sus obras maestras se cuentan novelas como ‘El gran Gatsby’ y ‘Suave es la noche’. Murió a los cuarenta y cuatro años de un ataque al corazón en Los Ángeles mientras trabajaba en ‘El último magnate’.