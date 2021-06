Audiolibros con los que practicar inglés

lunes 14 de junio de 2021 , 10:33h

Los meses de verano suelen ser meses de desconexión de las actividades más rutinarias, incluido el aprendizaje de idiomas. Aunque este año no se puedan recorrer muchos kilómetros, existen recursos con los que seguir en contacto con otras lenguas y, además, hacer viajar a la mente y a la imaginación bien lejos, como es el caso de los audiolibros. Los expertos del departamento de Didáctica de Babbel, app de aprendizaje de idiomas en línea, han querido recopilar los mejores audiolibros, por niveles, para disfrutar de una buena historia desde cualquier lugar, basta con llevarse el móvil y los cascos, mientras uno se deja llevar por otras vidas y refuerza todo lo aprendido durante el año, para que no se “oxide” durante los meses de parón.

Normal People (Gente Normal)

Sally Rooney, una de las escritoras revelación de los últimos años y toda una voz para la generación millenial, publicó en 2018 Normal People, una historia ambientada en Irlanda en la que dos jóvenes con un origen social muy distinto se conocen y crecen juntos. Su inglés es perfecto para un nivel medio, entre un B1 o B2 y la historia, que se ha convertido en todo un fenómeno, cuenta también con una serie.

On the road (En el camino)

Para un nivel B2, este clásico del novelista norteamericano Jack Kerouak es una historia que incluye anécdotas autobiográficas en el que se narran las aventuras de un dos de amigos que recorren Estados Unidos de mochileros, haciendo autoestop y viviendo episodios de lo más pintorescos. Con el tiempo, se ha convertido en todo un retrato de la contracultura de la década de los 60s.

And Then There Were None (Diez negritos)

Para oyentes con un nivel de inglés medio, entre un B1 o B2, con este título de Agatha Christie pueden viajar con la mente hasta la costa inglesa. En esta historia, ocho personas reciben una invitación para pasar unas vacaciones en la isla del Negro (inspirada en la isla Burgh) situada en la región de Devon. Entonces, empiezan a sucederle cosas con las que, seguro, quién esté al otro lado del altavoz, vivirá también un sinfín de aventuras.

The Shadow of the Wind (La sombra del viento)

Uno de los títulos más célebres en español cuenta también con la versión en inglés para un nivel avanzado, entre un C1 o C2. Puede ser una buena oportunidad para conocer una de las historias más famosas de las letras nacionales, con el primer libro de una saga de cuatro, y hacerlo de una forma didáctica. Los protagonistas trasladarán a los oyentes a las calles de Barcelona con una trama marcada por la intriga y los secretos.

A Moveable Feast (París era una fiesta)

Ernest Hemingway también entra en este ranking con una de sus novelas más míticas, para un nivel avanzado de un C1 o C2. Esta páginas sirvieron también de inspiración a Woody Allen para rodar Medianoche en París y ahora, en formato de audiolibro, llevará a todos los oyentes a visitar el París mágico de los años 20 y conocer la juventud del escritor acompañado por Scott Fitzgerald o Ezra Pound, la llamada "generación perdida”.