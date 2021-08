Aprender inglés con música durante el verano

jueves 05 de agosto de 2021 , 11:16h

Pop, Rock, Funk…., la música anglosajona está permanentemente en nuestras vidas. Muchos españoles tendemos a tararear nuestros temas favoritos aunque, en la mayoría de los casos, no entendemos exactamente lo que dice la canción pero, sin duda, es una buena forma de hacer oído y de descubrir nuevas expresiones en inglés que no se suelen utilizar en el lenguaje formal.

Babbel ofrece clases virtuales de aprendizaje a través de la música

Desde abril de 2020, Babbel ofrece a sus usuarios clases especiales en línea sobre "Aprender inglés con música y jerga" durante el mes de agosto.

Según explica, Héctor Hernández, experto de didáctica Babbel Live, “la música es una magnífica herramienta para dar un paso más en el aprendizaje de inglés y posibilita que se conozcan y utilicen términos procedentes de la “jerga” y, a través del manejo de los mismos, la comunicación con angloparlantes se vuelve mucho más natural”.

Los expertos de Babbel Live – plataforma de la aplicación Babbel que ofrece clases de idiomas online en vivo – proponen una lista de canciones útiles para aprender jerga, así como algunas palabras que nacen del ámbito de la música y se han introducido en el diccionario. Y es que, Babbel Live cuenta con clases que enseñan inglés a través de canciones:

“Are You Gonna Go My Way” by Lenny Kravitz



Aunque ya posiblemente todo el mundo lo sepa, gonna es una contracción de “going to” y aunque es muy informal, se puede usar en prácticamente todos los casos excepto si te vas a presentar a un examen de inglés, ¡claro!

“It Ain’t Me, Babe” de Bob Dylan



"It Ain't Me, Babe" es un gran ejemplo de cómo estas expresiones que los profesores más conservadores desaprueban añaden riqueza a la lengua inglesa y la palabra "ain't" se convierte en un recurso literario más en la caja de herramientas de Dylan para componer canciones, ya que sigue perfectamente la métrica de la canción.

“Leave the Door Open” de Silk Sonic



Esta canción de Bruno Mars está llena de grandes ejemplos de "mala gramática" o jerga, pero en realidad se trata de algo típico del inglés vernáculo afroamericano (AAVE), se trata de otra forma de hablar inglés. Omitiendo el verbo "ser" - What you doing?, Where you at?; omitir "have" en "have got" - Oh, you got plans?

“Formation” de Beyoncé



En esta canción se pueden encontrar varios ejemplos de jerga, por ejemplo, “I slay” (ser bueno en algo), significa que eres muy sorprendente, genial o impresionante. La palabra slay literalmente quiere decir “matar”.

Términos que han nacido de la música y han llegado al diccionario:

Mullet

El diccionario Oxford atribuye a la canción de los Beastie Boys de 1994 "Mullet Head" el término utilizado para describir un peinado, llevado sobre todo por hombres, en el que el pelo se corta por delante y a los lados y largo por detrás.

Yolo

Esta frase se utiliza para expresar la opinión de que hay que aprovechar el momento sin preocuparse por el futuro (Sólo se vive una vez). Este es el lema de Drake, que popularizó la frase, hasta el punto de que fue añadida al Diccionario Oxford en 2016.



Bling

Acuñado originalmente (y aceptado en el diccionario) en la forma doblada de bling bling, es un término que parece haberse originado en el argot jamaicano para referirse a las joyas caras y llamativas. El término fue utilizado por el grupo de hip-hop Cash Money Millionaires, que colaboró con el rapero BG en la canción Bling Bling de 1999. Pronto se utilizó en otros ámbitos para describir un estilo de vida especialmente despilfarrador, del que disfrutaban los nuevos ricos.

Twerk

Este famoso baile sexualmente provocativo implica movimientos de empuje de las nalgas y las caderas en una posición baja y en cuclillas. El primer uso de la palabra "twerk" aparece en una canción llamada Do the Jubilee All de DJ Jubilee en 1993, pero es una palabra con una herencia más larga de lo que parece al principio, aunque la versión moderna parece tener su origen en las discotecas.

Jiggy

El diccionario de Oxford define 'Jiggy' como 'desinhibido, especialmente en el aspecto sexual'. La palabra fue popularizada por Will Smith en 1997 en Gettin' Jiggy with It.También, en el pasado, Jiggy se utilizaba para describir un tipo particular de música folclórica animada.